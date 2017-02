Deps pārsteidz ar jaunu stilu





3 attēli

Lielāko daļu pēdējo 20 gadu 53 gadus vecais aktieris ik mēnesi tērējis divus miljonus dolāru, apliecināja finanšu vadības uzņēmums "The Management Group" (TMG), kas aktieri iesūdzējis tiesā Losandželosā neatmaksāta parāda dēļ."Karību jūras pirātu" kinosāgas aktieris iztērējis 75 miljonus dolāru par 14 mājām, arī par pili Francijā ar 18 hektāriem zemes, salām Bahamu arhipelāgā, vairākām mājām Holivudā, dzīvokļiem Losandželosas centra namu augšējos stāvos, zirgu fermu Kentuki.Kopš 2000.gada "Oskara" balvai nominētais aktieris iztērējis 18 miljonus dolāru par jahtu, iegādājies 45 luksusa auto, tērējis teju 400 000 dolāru mēnesī par vīnu, privātām lidmašīnām un 40 cilvēku lielu personālu, teikts prasībā.Deps iegādājies aptuveni 200 Vorhola, Klimta un citu meistaru darbus, 70 vērtīgas ģitāras, kā arī Holivudas relikviju kolekciju, kas ir tik liela, ka tā izvietota noliktavās 12 vietās.Deps 12.janvārī iesniedza pats savu prasību par 25 miljoniem dolāru, apsūdzot TMG, ka uzņēmums nemākulīgi apgājies ar viņa finansēm, kā arī aizņēmies naudu bez viņa apstiprinājuma."17 gadu laikā TMG darīja visu iespējamo, lai aktieri aizsargātu no sevis paša," paziņojumā norādīja TMG advokāts Maikls Kamps."Patiesībā, kad Depa banka pieprasīja atmaksāt vairāku miljonu dolāru lielu aizdevumu, bet Depam nebija naudas, uzņēmums to viņam aizdeva, lai izvairītos no pazemojošas finanšu krīzes."Uzņēmums apgalvo, ka aktieris tam ir parādā 4,2 miljonus dolāru, un tāpēc bijis spiests uzsākt piedziņas procedūru.