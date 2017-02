Pasaules apceļotāji Mareks un Ivana atklāj, kā 45 minūtēs var aizlidot no Čehijas uz Austrāliju. VIDEO

Mareks no Čehijas un Ivana no Slovākijas, kuri nesen atgriezās Eiropā no sava iespaidīgā ceļojuma, atklāja saviem tautiešiem, kā no Čehijas līdz Austrālijai var aizlidot 45 minūtēs. Taisnības labad gan jāpiebilst, ka ceļš uz lidostu bijis krietni ilgāks - 505 440 minūtes.