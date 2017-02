18 gadus vecā latviete Linda atklāj, vai skaistumkonkursos tiešām titulus dala "caur gultu"

Gulēts tikai pāris stundu

Linda (priekšplānā) kopā ar citām "Miss World" konkursa dalībniecēm vienā no mēģinājumiem. Starp citu, talantu konkursā Linda iekļuva finālā - labāko desmitniekā.

Kleitas negrieza

„Ļoti gaidīju finālu, lai parādītu pasaulei, ka Latvijā dzīvo talantīgi cilvēki. Tērpos vakarkleitā, kuru speciāli šim konkursam man šuva Latvijas dizainere Agnese Eiduka,” stāsta Linda.

Uzvara caur gultu?

"Miss World 2016" titulu ieguva meitene no Puertoriko.

Miss World 2016 notika aizvadītā gada nogalē ASV galvaspilsētā Vašingtonā, un 18 gadu vecā ķekavniece Linda Kinca bija viena no 130 dalībniecēm, kura pretendēja uz pasaulē skaistākās meitenes kroni. Latviete diemžēl labāko divdesmitniekā neiekļuva, taču bija ļoti tuvu tam. Lūk, Lindas iespaidi par piedzīvoto skaistumkonkursā Miss World.Daiļā latviete atzīst, ka konkurss patiešām nav nekāda vieglā pastaiga. Tas ilga trīs nedēļas, un šis laiks bija ļoti saspringts.„Gulējām labi ja četras līdz sešas stundas diennaktī. Ik rītu bija jāceļas jau pulksten piecos, lai paspētu sapucēties un sagatavoties pirmajam iznācienam – kopīgām brokastīm. Uz tām nedrīkstēja ierasties kā no gultas cēlies, jo brokastis notika viesnīcas restorānā kopā ar pārējiem viesiem un mums bija jāizskatās līmenī – kā jau Miss World dalībniecēm, kuras visi aplūkoja un vērtēja ik uz soļa. Pēc tam devāmies uz mēģinājumiem – ik dienas vairākas stundas gatavojāmies fināla šovam. Un tad dažnedažādas tikšanās, pasākumi, ekskursijas, oficiālās vizītes un konkursi. Pēc vakariņām viesnīcas numuriņā tikām ap pusnakti, kad pirms miega vēl vajadzēja atrast laiku privātām lietām, piemēram, sazināties ar tuviniekiem. Un tā katru dienu,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Linda.Daiļā meitene atzīst, ka slodze bijusi tik liela, ka brīžiem bijis pat grūti piespiest sevi smaidīt. Varbūt tāpēc daudzām skaistumkonkursu dalībniecēm smaids ir tik nedabisks? „Varbūt,” tagad gardi nosmejas Linda, sakot, ka visas nodarbības, mēģinājumi, treniņi un konkursi bijuši tik interesanti, ka viņa šīs grūtības pat nav pamanījusi: „Izbaudīju it visu un guvu neaizmirstamu pieredzi.”Linda Kinca uzsver, ka viņa bija pārsteigta par ļoti draudzīgo un pozitīvo gaisotni konkursā. „Protams, biju sabaidīta, ka šādos konkursos meitenes cenšas cita citai kaitēt. Cik nav dzirdēts, ka sagrieztas kleitas, sabojātas kurpes... Taču šoreiz nekā tāda nebija.”Linda stāsta, ka konkursantes nepavisam nav uzskatījušas pārējās par konkurentēm, bet tieši otrādi – bijušas ļoti laipnas, draudzīgas un izpalīdzīgas. „Mēs patiešām cita citu uzmundrinājām, palīdzējām, kā spējām. Ar vairākām meitenēm sirsnīgi sadraudzējos. Sākotnēji ar Mis Krievija, ar kuru dzīvoju viesnīcā vienā numuriņā, taču viņa vēlāk uzvedās ļoti augstprātīgi un vīzdegunīgi. Pēc tam sadraudzējos ar Nepālas meiteni, kā arī ar Mis Puertoriko – biju ļoti priecīga, kad viņa uzvarēja. Viņa ir gudra, atklāta un sirsnīga meitene.”Linda Kinca uzteic konkursa lielisko organizētību un sirsnīgo attieksmi no konkursa rīkotāju, žūrijas, apkalpojošā personāla puses. Linda arī atspēko vēl kādu stereotipu – ka šādos konkursos tituli nereti tiekot sadalīti „caur gultu”.„Kad atgriezos mājās no ASV, ar lielu izbrīnu izlasīju Mis Brazīlija iespaidus. Viņa apgalvoja, ka daudzas konkursantes titulu dēļ bija gatavas uz visu. Pat pārgulējušas ar konkursa rīkotājiem un žūriju. Nezinu, stipri šaubos, vai tā bija. Katrā ziņā es neko tādu nepamanīju, arī pārējās meitenes par kaut kādām šādām afērām neko nezināja un nerunāja,” piebilst Linda Kinca.