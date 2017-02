Lai gan Deivida Hārbora teiktā pateicības runa bija emocionāla un iedvesmojoša, tās laikā nedalīta uzmanība bija pievērsta Vinonai Raiderei un viņas komiskajām grimasēm.

Seriāla „Stranger Things” komandas vārdā pateicības runu teica Deivids Hārbors, kurš TV seriālā atveido policistu Džimu Hoperu. Lai gan viņa teiktie vārdi bija ļoti emocionāli, rosinot visus amerikāņus apvienoties, tā nebija runa, kas padarīja šo balvas saņemšanas brīdi par interneta hitu. Tā bija aktrises Vinonas Raideres sejas izteiksme, kas „uzspridzināja internetu”.Stāvot līdzās Hārboram, kurš teica pateicības vārdus visas radošās komandas vārdā, Vinona Raidere pašai to neapzinoties, piesaistīja sev nedalītu uzmanību. Viņas emocijas un mainīgās grimases sasmīdinājušas daudzus.Pēc balvu ceremonijas vairāki „Stranger Things” aktieri tiek izvaicāti par notikušo, to skaitā arī Geitens Mataraco, kurš seriālā atveido Dastinu.„Manuprāt, viņa tikai nevarēja saklausīt, ko Deivids [Hārbors] saka,” aktieris izteicis savu versiju, kāpēc Vinona Raidere tā māžojusies.„Tās bija satriecošas,” par jokainajām grimasēm norādījis Mataraco.Pateicības runā Deivids Hārbors apliecināja, ka viņi atstums tos, kas ņirgājas par citiem, aizstāvēs izstumtos un sabiedrības nepieņemtos, tos, kuriem nav māju, medīs monstrus un sados pa seju tiem, kas mēģinās iznīcināt vājākos. Viņi to darīs ar visu dvēseli, no visas sirds un ar prieku.Ekrāna aktieru ģildes vakarā daudzās pateicības runās bija skarta politika un pašreizējā situācija ASV.