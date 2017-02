Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 2. februāris

Šodien vari sajusties saspringtāks, nervozāks. Parādīsies neticība paša spēkiem, būs grūtāk pārvarēt šaubas, izvairīties no kļūdainiem lēmumiem un aplamas rīcības. Ja nemācēsi sevi pasargāt no morāliem pārdzīvojumiem un pašpārmetumiem, tie iztukšos tevi palēnām vien. Lai no tā izvairītos, ej cilvēkos - un pēc iespējas mazāk paliec viens ar savām domām.Būs visai maz iespēju atslābināties un baudīt dzīvi tā, kā tev to gribētos. Gaismā var tikt celtas senas nesaskaņas, intrigas. Lai vilšanās un dažādas nebūšanas pēc iespējas mazāk ietekmētu tavu noskaņojumu, meklē morālu atbalstu pie draugiem, smelies spēku garīgās aktivitātēs. Novērs uzmanību no nepatīkamām lietām, izdarot ko neparastu, sev neraksturīgu.Priekšplānā var izvirzīties divas tēmas – nestabilitāte partnerattiecībās un jaunu ideālu meklējumi. Ja pirmo no tām, pateicoties prasmei diskutēt, izdosies samērā ātri atrisināt, tad pie otrās vajadzēs piestrādāt rūpīgāk. Vairies no cilvēkiem ar apšaubāmu reputāciju un viņu piedāvātiem riskantiem darījumiem. Ja meklē nebijušas izjūtas, ļaujies radošiem izaicinājumiem, nevis finansiāliem eksperimentiem.Atbildīgos brīžos var pārņemt nepamatots satraukums, ko paša spēkiem vien būs grūti pārvarēt. Pārrunās ar priekšniecību, esi diplomātiskāks, neļauj dzēlīgām piezīmēm radīt nevēlamas sekas. Dažbrīd vari atļauties būt nedaudz bezrūpīgāks, bet ne vieglprātīgs. Iesaisties pasākumos, kuros iespējams uzņemties iniciatīvu, izzināt savu radošo spēju robežas.Kamēr neesi gatavs šķirties no iesīkstējušiem uzskatiem, no ambiciozu plānu īstenošanas atturies, paliec pie ierastā, ikdienišķā. Izmanto iespēju strādāt labi zināmu, patīkamu cilvēku komandā. Centies attaisnot uz tevi liktās cerības, nevairies no atbildības. Ja pats neuzskatīsi par vajadzīgu, tad vai nu apstākļi, vai draugi liks saprast, ka par saviem vārdiem jāatbild un solījumi jāpilda.Lai izvairītos no stresa, pēc iespējas mazāk kādam kaut ko soli, nemeklē piedzīvojumus un asas izjūtas, atturies no riska un avantūrām. Sarunās ar mīļoto cilvēku nepiemini iepriekš pieļautās kļūdas un neveiksmes – kas bijis, pagājis. Ja mīļā miera labad esi spiests no kaut kā atteikties, nedramatizē situāciju, neuzņemies lielāku atbildību, nekā vajadzīgs.Pirms entuziasma pilns dodies uz veikalu, ielūkojies ledusskapī. Var gadīties, ka tev nekā netrūkst un, gudri saimniekojot, kādu brīdi itin labi vari iztikt bez papildu tēriņiem. Darbā rūpīgi izvērtē padarīto un pārdomā pieņemtos lēmumus. Uztver to kā pacietības un pielāgošanās pārbaudījumu. Koncentrē uzmanību uz gaišo dzīves pusi, neturi ļaunu prātu, ja kāds tevi negribot aizskāris.Iespējamas dažādas sadzīviskas nebūšanas. Pārsvarā sarežģījumi radīsies tāpēc, ka vispirms rīkosies un tikai pēc tam domāsi. Mēroties ar tevi ietiepībā būs grūti – ja būsi ko ieņēmis galvā, spītīgi pie tā turēsies, turklāt pats to dēvēsi par mērķtiecību. Lai atgūtos no uztraukumiem un stresa, vairāk laika pavadi svaigā gaisā, kā arī pievērsies radošām lietām.Atšķirīgi viedokļi apgrūtinās saskarsmi ar tuviem cilvēkiem. Tikai pēc tam, kad strīdos tiks lauzts ne viens vien šķēps, varēsi uzņemties samierinātāja lomu un sakārtot attiecības. Vēlāk ne tikai prasme piekāpties un rast kompromisus padarīs tevi pievilcīgu apkārtējo acīs, bet arī personības šarms būs tas, kas piesaistīs uzmanību un pulcēs ap tevi azartiskus, dzīvespriecīgus cilvēkus.Tavs redzējums krasi atšķirsies no tuvinieku viedokļa, tāpēc atrast kopsaucēju būs grūti. Ja tev ir svarīga saskaņa ģimenē, mazāk domā par praktiskām lietām, vairāk par to, kā vairot garīgumu. Darbā vēlams paņemt nelielu pauzi. Atturies no ilglaicīgu darījumu slēgšanas, neiesaisties jaunu projektu izstrādē. Centies pēc iespējas apdomīgāk saplānot savas aktivitātes.Par darba trūkumu sūdzēties nevarēsi, darāmā būs daudz, taču pietrūks iekšējas pārliecības. Pat tad, kad šķitīs, ka viss ir skaidrs, nepametīs nedrošības sajūta. Steiga būs tieši tas, ko nevajadzētu tādos brīžos pieļaut. Esi gatavs pārskatīt savus plānus un ieviest situācijā atbilstošas izmaiņas. Paļaujies uz to, kas notiek, pieņem, ka nav iespējams dzīvi nodzīvot bez pārmaiņām.Pēti un izzini sevi, apzinies savas personības stiprās un vājās puses. Nepārdzīvo, ja secini, ka esi tālu no ideāla, – tu tāds neesi vienīgais. Attiecībās ar līdzcilvēkiem iespējami emocionāli kāpumi un kritumi. Kamēr šaubīsies un nebūsi pārliecināts par savu jūtu noturīgumu, atstāsi noslēgta, neapmierināta cilvēka iespaidu. Ja gribi, lai tas mainās, izrādi lielāku iniciatīvu un ieinteresētību.