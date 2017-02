Padzīvoja gadu un meklē citu. Aktrise pārdod māju par 4.985 miljoniem. FOTO

Aktrises Popijas Montgomerijas māja







































20 attēli

Šajā 725 kvadrātmetru lielajā īpašumā ir ozolkoka grīdas, rokām darināts koka interjers, kā arī vairāki kamīni, to skaitā guļamistabā un viesistabā.Mājā kopumā ir piecas guļamistabas un 4 vannasistabas. Tajā ir arī mediju telpa un vīna pagrabs. Īpašumā ir arī garāža divām automašīnām.Aktrise šo māju iegādājās 2015. gadā, samaksājot 4.899 miljonus ASV dolāru.Šo tradicionāla stila māju dizainējis arhitekts Kenets Ungars.44 gadus vecā austrāliešu-amerikāņu aktrise pazīstama pēc galvenās lomas krimināldrāmā „Unforgettable”, kurā filmējās no 2011. gadā līdz aizvadītajam gadam, kā arī seriālā „Without a Trace”, pie kura strādāja no 2002. gada līdz 2009. gadam.