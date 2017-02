Stjuarte un Maksvela pirmoreiz redzētas kopā pērn maijā notikušajā „Met Gala” pasākumā. Pēc balles abas jaunās sievietes prom devās vienā automašīnā.

Aktrise Kristena Stjuarte un modele Stella Maksvela pēdējā laikā bieži redzētas kopā. Pirms dažām dienām viņas manītas pastaigājamies rokās sadevušās, bet pirms nedēļas skūpstāmies Milānā.Stjuartes un Maksvelas mīlas stāsts aizsācies samērā nesen – aizvadītā gada decembrī.„Kristena satiekas ar Stellu Maksvelu,” slavenību žurnālam „People” pērn atklāja kāds paziņa. „Viņām kopā ir jautri.”Abas jaunās sievietes pirmoreiz sabiedrībā kopā redzētas jau aizvadītā gada maijā, kad apmeklēja „Met Gala” pasākumu. Toreiz viņas no balles prom devušās vienā automašīnā.Pēc šķiršanās no sāgas „Krēsla” kolēģa Roberta Patinsona Stjuarte ir veidojusi attiecības ar vairākām sievietēm, kādā intervijā atzīstot, ka attiecības ar Patinsonu laika gaitā kļuva par „reklāmas produktu” un bija viņai pretīgas.Pirms attiecībām ar Maksvelu, aktrisi vienoja romāns ar savu bijušo asistenti Alīsiju Kārgailu un īslaicīga dēka ar franču dziedātāju Soko. Savukārt Stellai pēc attiecību iziršanas ar skandalozo dziedātāju Mailiju Sairusu, citas attiecības ar sievietēm nebija bijušas.Stellas Maksvelas vecāki ir no Ziemeļīrijas, piedevām meitenes tēvs ir diplomāts. Stella pasaulē nākusi Beļģijā, kur nodzīvojusi līdz 13 gadu vecumam. Tēva darba saistību dēļ, diplomāta ģimene ir vairākkārt pārvākusies un dzīvojusi dažādās pasaules malās. Kādu laiku Stella ar vecākiem mitinājusies arī Kanberā (Austrālijā) un Velingtonā (Jaunzēlandē).1.75 m garo modeli aģenti ievēroja, kad meitene studēja Otago universitātē Jaunzēlandē. Stella kā modele sadarbojusies ar tādiem zīmoliem kā „ASOS”, „Alexander McQueen” „H&M” un „River Island”, kā arī viņas fotogrāfijas bijušas publicētas prestižajos žurnālos „Vogue” un „Elle”.