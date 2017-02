Ukrainas pilsēta Avdijivka trešdien gatavojās iespējamai evakuācijai, jo to skārusi nopietns saspīlējums ar apšaudēm un nedrošu pamieru, ziņoja vietējie iedzīvotāji un starptautiskie novērotāji.Pēdējo dienu laikā Ukrainas austrumos atsākušās kaujas, kuru rezultātā pēdējo nedēļu laikā gājuši bojā vairāki cilvēki, bet tūkstošiem cilvēku uz frontes līnijas palikušu bez ūdens un elektrības.Valdības kontrolētās rūpnieciskās pilsētas Avdijivkas iedzīvotāji redzēti stāvam rindā pēc ēdiena un pārcietuši jau otro nakti bez apkures.Daži pilsētas bērni trešdien tika evakuēti uz Ukrainas kontrolēto pilsētu Sivatogorsku, kurā arī atrodas Doņeckas reģionā.Ukrainas spēki un Krievijas apgādātie separātisti apsūdz viena otru par uzbrukumu uzsākšanu Avdijivkā, kā arī smago ieroču izmantošanu, neskatoties uz to, ka pirms dieviem gadiem Minskā tika panākta vienošanās par uguns pārtraukšanu.Ukrainas 72. brigādes komandiera vietnieks Oleksandrs Samarsksis žurnālistiem stāsta: "Atklāti runājot, mēs jau pārstājam skaitīt apšaužu skaitu. Neviens neskaita. Neviens pat neskaita GRAD raķešu sistēmas izšauto lādiņu skaitu. Šodien bija ļoti daudz incidentu."Vienošanās par pamieru tika panākta 2015. gada februāri, bet starptautiskās drošības novērotāji ziņo, ka apšaudes notiekot katru dienu, ieskaitot regulāru vieglo ieroču, kā arī mīnmetēju izmantošanu.Ukrainas iestādes ziņoja, ka bija gatava iespējamai 16 000 Avdijivkas iedzīvotāju evakuācijai, daudziem no kuriem ir minimāla, vai vispār nav pieeja komunālajiem pakalpojumiem, pēc tam kad lādiņš iznīcināja apgādes infrastruktūru.Karadarbībā kopš 2014.gada aprīļa gājuši bojā gandrīz 10 000 cilvēku.NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs aicinājis Krievijai izmantot savu ietekmi uz Austrumukrainas kaujiniekiem, lai veicinātu karadarbības pārtraukšanu.Atbildot uz žurnālistu jautājumiem Stoltenbergs teica, ka pamiers Ukrainā pārkāpts jau vairāk nekā 5600 reižu, pēdējo dienu aukstajā laikā atstājot apmēram 20 000 cilvēku bez elektrības.Krievija 2014.gada februārī okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu. Kopš 2014.gada aprīļa Maskavas atbalstītie un apbruņotie kaujinieki, diversanti un Krievijas regulāro vienību karavīri ieņēmuši plašus apvidus Luhanskas un Doņeckas apgabalos, Ukrainas austrumos.Sodot Krieviju par Krimas aneksiju un Austrumukrainas destabilizāciju, Eiropas Savienība, ASV un citas rietumvalstis noteikušas sankcijas daudzām Krievijas augstākajām amatpersonām, Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, kā arī Krievijas ekonomikas finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarēm.