Kāds Austrālijas pilsētas Adelaidas ielu muzikants radījis visai interesantu instrumentu, kurš sastāv no daudzām savienotām santehnikas caurulēm. Viņš galvenajā pilsētas tirdzniecības centrā "Rundle Mall" kaverizē klasiskus elektroniskās mūzikas hitus, tādus kā Geršona Kingslija radīto "Popcorn" un Depeche Mode hitu "I Just Can't Get Enough".