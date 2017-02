Dziedātāja Vera Lina savā 100.dzimšanas dienā laidīs klajā jaunu albumu

Jaunais albums, kas apkopos Linas populārākās dziesmas jaunās orķestra skaņās, iznāks 17.martā - trīs dienas pirms viņas dzimšanas dienas.

Lina ieies mūzikas vēsturē kā pirmā dziedātāja, kas savu 100.dzimšanas dienu atzīmējusi ar jauna labuma izdošanu.

Lina intervijā laikrakstam "The Guardian" pauda prieku par to, ka cilvēkiem joprojām patīk šīs dziesmas, kas atklāj aizgājušo laiku emocijas.

"Galu galā es tikai darīju savu darbu kā dziedātāja, un ir tik brīnišķīgi atkal dzirdēt savas dziesmas tik skaistā sniegumā pilnīgi jaunā veidā," sacīja dziedātāja.

2009.gadā Lina iegāja mūzikas vēsturē, Lielbritānijas mūzikas topā pārspējot grupu "The Beatles".

Linas labāko dziesmu izlase "We'll Meet Again - the very best of Vera Lynn" 2009.gada septembrī pārspēja mūzikas grandus "The Beatles", viņai kļūstot par vecāko dzīvo mākslinieci, kuras albums ieņēmis topa pirmo vietu.

Iepriekšējais rekords piederēja mūziķim Bobam Dilanam, kura albums "Together Through Life" iekaroja topa pirmo vietu 2009.gada sākumā.