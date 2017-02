Skandāls Igaunijā: Ilvess pamatīgi tērējies savam un kundzes ekstravagantajam dzīves stilam

Bijusī Igaunijas pirmā lēdija Evelīna Ilvesa





















Igaunijas Prezidenta biroja kredītkarte izmantota, lai prezidentu pāris varētu šiki dzīvot savu ārvalsts vizīšu laikā. Lielākās „diskutablās” summas tērētas laikā, kad Tomass Hendriks Ilvess vēl bija precējies ar Evelīnu Ilvesu, bet savs labums arī varētu būt atlecis viņa tagadējai sievai – latvietei Ievai.Piemēram, pērn pēdējos desmit prezidentūras mēnešos Ilvess no Prezidenta biroja izsniegtas kredītkartes iztērējis vairāk nekā 90 000 eiro. Kredītkartes izsniegšana ir ierasta prakse, lai prezidents spētu apmaksāt dažādus tēriņus galvenokārt ārvalstīs, kas viņam rodas, reprezentējot valsti, skaidro kaimiņvalsts Prezidenta kanceleja. Tomēr neizpratni izraisījis fakts, ka eksprezidenta izdevumi no kredītkartes pieauguši tieši viņa pēdējos darba gados, turklāt daļu no tiem radījušas izmaksas, kuru lietderība valsts reprezentācijai ir apšaubāma, raksta postimees.ee. Jāpiebilst, ka tieši šajā laikā pa vīlēm juka laukā Ilvesa laulība ar iepriekšējo sievu Evelīnu un uzplauka viņa mīlestība pret latvieti Ievu, ar kuru pagājušā gada janvārī Igaunijas eksprezidents mija gredzenus.* Palikšana viesnīcā „Turm Hotel Victoria Davos” Davosas ekonomikas foruma laikā 2015. gadā izmaksājusi 21 000 eiro, bet 2016. gadā – vairāk nekā 24 000 eiro, no kuriem Ilvesu pāra izdevumi veidojuši 19 284 eiro;* Izdevumi restorānos, tostarp grieķu, Āzijas un amerikāņu virtuvju baudīšana dažādās pasaules malās no Dubaijas līdz Ņujorkai. Lielākais vienā vietā apmaksātais rēķins ir aptuveni 2000 eiro, turklāt prezidents neesot skopojies ar dzeramnaudām;* „Hilton” viesnīcas rēķinā parādās arī izdevumi par masāžām, bet protokola departamenta bijušais vadītājs Pirets Reintams Beno norāda, ka tā varētu būt viesnīcas ieraksta kļūda, jo Prezidenta kanceleja drīzāk varētu būt maksājusi par Ilvesa kundzes matu sakārtojuma vai meikapa veidošanu pirms oficiālām vakariņām;* 2012. gadā Varšavā prezidents atļāvies iepirkumus dažādos zīmolu veikalos: „Versace” iztērējot 1270 eiro, „Calvin Klein” - 60 eiro, „Samsonite” koferu veikalā - 260 eiro, un vēl kādā apģērbu veikalā - 250 eiro;* Lielas naudas summas izņemtas arī skaidrā naudā. 2013. gada rudenī Bukarestē četrās reizēs izņemta nauda 1078 eiro vērtībā;* 2011. gadā prezidents par nepilniem 900 eiro iegādājies četras biļetes uz roku un džezu spēlējošās grupas „Steely Dan” koncertu Ņujorkā.Izdevumu pārskats atklāj, ka 2011. gadā Ilvess ar sava biroja izsniegtu kredītkarti apmaksājis pakalpojumus aptuveni 33 000 eiro vērtībā, no 2012. gada līdz pat 2014. gadam vidējie gada tēriņi sasnieguši ap 60 000 eiro, 2015. gadā tie pieauguši līdz 75 000 eiro, bet pērn desmit mēnešos bijušais prezidents paguvis iztērēt aptuveni 94 000 eiro.Jāteic, ka šis nav pirmais finanšu skandāls, kas izraisījies sakarā ar Ilvesa „tumšajiem” darījumiem, pēc tam, kad viņš atstāja prezidenta amatu.Uzreiz pēc prezidenta amata atstāšanas pagājušā gada vidū Ilvess ar sievu savā lauku īpašumā Ermā reģistrēja biznesa konsultāciju firmu „Ilves Consulting Group”. Kaimiņvalstī izteica aizdomas, ka firma nodibināta fiktīvi, lai Ilvesam valstij nebūtu jāatmaksā savulaik piešķirtā nauda Ermas attīstībai. Novembrī tika paziņots, ka Ilvesam nāksies atmaksāt Igaunijas Investīciju un tirdzniecības aģentūras izsniegto aizdevumu vairāk nekā 150 000 eiro apmērā, jo Ermas īpašums netika izmantots kā lauku tūrisma objekts. Vēlāk gan aģentūra savu prasību pret Ilvesu atsauca, norādot, ka „nav pietiekama juridiska pamatojuma, lai atprasītu papildu finansējuma atmaksu, jo nav atklāts apzināts nodoms neievērot likuma normas”.* * *Šī gada sākumā Igaunijas eksprezidents Tomass Hendriks Ilvess ir pārcēlies uz ASV, kur viņam piedāvāts lektora amats Stenforda universitātē Kalifornijā.