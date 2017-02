Notiks tikšanās ar grāmatas "Cik bieži tu dzīvo" autoriem Liu Guļevsku un Henriku Grigalinoviču

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

‍Vai esam kādreiz sev uzdevuši jautājumu, cik bieži patiesi dzīvojam, bet cik tikai eksistējam? Vai šī ir mūsu vienīgā dzīve vai aiz tās seko vēl kaut kas? Vai eksistē likumsakarība, kad cilvēks aiziet no šīs dzīves? Kā izvairīties/pasargāties no vēža? Vai tiešām atrasta "jauna" efektīva vēža ārstniecības metode? Vai iespējams prognozēt partneru sadarbību? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs Lias Guļevskas un Henrika Grigalinoviča grāmata “Cik bieži tu dzīvo”.Ikvienā no mums slēpjas brīnumainas spējas, kuras parasti pat neapzināmies. Pēc visa spriežot, Henriku Grigalinoviču, kuru tautā dēvē par Finka pēdējo ārstu, tiešām ir skārusi leģendārā gaišreģa enerģētika. Viņš zina par psihokinēzi jeb matērijas fiziskajām izmaiņām, par spējām KAUT KO iegūt no NEKĀ, atrasties vairākās vietās vienlaikus utt., laika gaitā nav zaudējis ticību garīgajām pasaulēm, bet, tieši otrādi, nenogurstoši interesējas par gaišreģiem un respektē viņu vīzijas. Akadēmiķis labprāt atbildēs arī uz jautājumiem, piemēram, kāpēc lūgšanas ārstē, kāpēc bērniem tik ļoti patīk pasakas.Ieeja bez maksas. Uz tikšanos!