Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Savukārt 3 februārī no plkst. 6.00 līdz 17.00 Jersikas ielas posmā no Mazā Kalna ielas līdz ēkai Jersikas ielā 25 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme, kā arī tiks ierobežota vai nepieciešamības gadījumā slēgta līdz piecām minūtēm transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība:- 3. februārī no plkst. 6.00 līdz 17.00 Jersikas ielas un Mazā Kalna ielas krustojumā;- 4. februārī no plkst. 8.00 līdz 14.00 Margrietas ielas posmā no Kristapa ielas līdz Āgenskalna ielai.Par filmēšanas darbu norisi atbildīga SIA „Mistrus Media.”Plašāka informācija par sastrēgumiem un apbraucamajiem ceļiem: