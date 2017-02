Raimonda Gerkena īpašumā villa "Velga" notiek zolītes turnīrs "Gerkens pret prostatas vēzi"













































































































Grezno villu apdzīvo trijatā ar mazdēlu

Miljonārs Raimonds Gerkens mantojumu sastādījis jau pagājušā gadsimta 90. gados. Tagad viņš to ik pa laikam papildina un pamaina, bet nebūtiski.

Meita labāk izvēlas strādāt algotu darbu

Raimonda Gerkena ģimenes viens no vērtīgākajiem īpašumiem ir viņa celtā „Villa Velga”.

Veikalu tīkla „Gerkens un partneri” īpašnieks Raimonds Gerkens, kas 90. gadu vidū bija pat Latvijas turīgāko bagātnieku desmitniekā, atzīst, ka joprojām nejūtas īsti drošs par savu dzīvību.Tagad gan viņš izlīdzas tikai ar privātīpašuma apsardzi un atsevišķos gadījumos – ar vienu miesassargu. Kādreiz bruņoti miesassargi viņu pavadījuši ik uz soļa. „Nepilnu gadu valkāju bruņuvesti,” reketa laikus atminas Gerkens, kas atklāj, ka viņam bandīti uzbrukuši pat vairākkārt. „Bija reizes, kad vajadzēja slēpties. Bija pat tā, ka Rīgā pusstundu man dzinās pakaļ ar vairākām automašīnām. Viena mašīna bija manai priekšā, otra aizmugurē, un abas mēģināja saspiest tā sauktajā „karobočkā”. Man līdzi bija divi miesassargi, arī pats biju bruņojies, iebraucām stāvlaukumā, bet uzbrucēji, brīdi pagrozījušies, aizbrauca. Savukārt reiz, kad vēl dzīvoju Berģos, kādam vietējam iedzīvotājam, runājot pa telefonu, pēkšņi bija pieslēgusies citu cilvēku saruna, kurā tika apspriesta Gerkena likvidēšana. Cilvēks atnāca pie manis un to pastāstīja,” atceras miljonārs.„Tāpēc devos taisīt testamentu. Domāju – ja nu arī mani nobliež, tad lai vismaz ir skaidrība, kas ar to mantu notiks. Manuprāt, daudzi cilvēki ikdienas skrējienā palaiž šīs lietas garām un tad, ja pēkšņi kas notiek, tuviniekiem atstāj problēmas – radu vidū rodas nevajadzīgas nesaskaņas, kas var novest pat līdz tādām cīņām, ka cits citam rīkli griež pušu.”„Lai arī man nav kupla radu pulka un vienīgie mantinieki ir meita un mazdēls, testamentu pa šiem gadiem esmu vairākkārt koriģējis,” neslēpj Raimonds, kura ģimenes vērtīgākā bagātība ir 2004. gadā Langstiņos uzceltais savrupnams „Villa Velga”. Tās vērtība ir mērāma vairākos miljonos eiro.2000 kvadrātmetru plašajā namā dzīvo Gerkens ar kundzi Velgu Riekstiņu, kā arī abu 11 gadu vecais mazdēls Kristofers, par kuru kopš mazotnes rūpes uzņēmušies vecvecāki. „Meita Evita jau sen ar mums nedzīvo, viņai ir sava dzīve. Pie mums atbrauc tikai paciemoties, apraudzīt dēlu. Jaunu ģimeni meita nav nodibinājusi. Vai viņai ir kāds vīrietis, nemaz nezinu, jo viņa tādas lietas nestāsta. Neslēpšu, ka mūsu attiecības nav tās labākās. Viņa ar savu šerpo raksturu ir no mums, saviem vecākiem, norobežojusies. Ar varu jau mīlēts nebūsi. Tomēr, lai arī tās attiecības nav tik gludas un ciešas, protams, Evita ir mans bērns un viens no maniem mantiniekiem,” saka Gerkens.Miljonārs atklāj, ka attiecības ar meitu sašķobījušās jau sen. Pēc tēva stāstītā, Evita allaž spurojusies pretī vecāku ierosmēm un noteikumiem.„Lai arī biznesā jau vairs neesmu tik liels lauva, kā biju kādreiz savos ziedu laikos, arī tās lietas pēc manas nāves, saprotams, pāries meitai un mazdēlam. Man gan ir klusas aizdomas, ka meitai nemaz nav intereses turpināt...” neslēpj vilšanos miljonārs.Gerkens skaidro, ka reiz jau centies meitu ieinteresēt uzņēmējdarbībā, taču nesekmīgi. „Astoņus gadus viņu izglītoju Anglijā, kur meita pabeidza pat vairākas augstskolas. Pirmo, pēc manas iniciatīvas, viņa izmācījās biznesa vadību. Gribēju dot viņai iespēju padarboties kādā vadošā amatā, lai iegūst pieredzi un tad iet pa kāpnītēm uz augšu, turpina manis iesākto. Bet nekā! Viņa Anglijā izmācījās arī sabiedriskās attiecības, un tagad, neraugoties uz manis piedāvātajām iespējām, strādā algotu darbu šajā jomā.Protams, ka man par to ir kreņķis. Viņa taču ir mūsu vienīgais bērns. Labi vismaz, ka tad, kad meita pēc studiju pabeigšanas arī uz dzīvošanu gribēja palikt Anglijā, man izdevās viņu atmānīt uz šejieni,” nopūšas Raimonds.