Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 4. februāris

Neiedomājies sevi esam gudrāku par citiem, neuzplijies ar padomiem un pamācībām, katrs noklusēts aizrādījums vai iebildums tuvākajās dienās ļaus izvairīties no asu vārdu apmaiņas. Pēc tam arī tevi var pārņemt bažas par to, vai tas, ko dari, ir pareizi. Būs grūti saņemties un uzsākt kaut ko jaunu. Centies neietekmēties no kaut kur dzirdētām baumām, paļaujies tikai uz pārbaudītu informāciju.Vienkāršība un nesamākslotība palīdzēs bez grūtībām iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, atrast kopīgu valodu ar citādi domājošiem un iegūt jaunus domubiedrus. Esi apņēmības pilns paveikt iecerēto, taču nepieļauj steigu svarīgu, ar nākotni saistītu lēmumu pieņemšanā. Pat tad, ja mērķis ir skaidrs, papildu atbildību un risku neuzņemies. Notikumi var viegli ievirzīties tev neizdevīgā gultnē.Piesardzīgi izturies pret jauniem sadarbības piedāvājumiem. Nepiekrīti saistībām, kas ierobežo tavu neatkarību un individualitāti. Attiecībās mazliet piebremzē iniciatīvu – gudri pielāgojoties, panāksi vairāk, nekā enerģiski cīnoties par savām interesēm. Mijiedarbība ar pretējo dzimumu būs veiksmīgāka, ja zināsi īstos vārdus.Ja laulātais draugs mudina pieņemt lēmumu, kas varētu būtiski ietekmēt jūsu kopdzīvi, ar izvēli nesteidzies, rosini viņam būt pacietīgam. Sasteigtas pārmaiņas būs nopietns pārbaudījums taviem paradumiem un uzskatiem par lietu kārtību. Un pats galvenais - darba problēmas uz mājām nenes. Tuvinieki vēlas tevi redzēt mierīgu un optimistisku.Atturies no mīļotā cilvēka kritizēšanas, tā vietā ne tikai iedrošini viņu, bet sniedz nepieciešamo uzmundrinājumu un novērtējumu. Ģimenes un radinieku saliedēšanai par labu nāks kāds kopīgs pasākums vai brauciens. Šīs dienas var paiet uz diezgan azartiskas nots. Strīdos tev bieži vien izrādīsies taisnība, varēsi dižoties ar atjautīgiem risinājumiem un asprātīgām atbildēm.Emocionāli saspringtos brīžos nezaudē paškontroli, sadali spēkus tā, lai nebūtu pārslodzes, stresa. Mērķtiecīgums un veselīgs pašlepnums palīdzēs savākties un augsti paceltu galvu soļot uz priekšu. Attiecībās ar tuviniekiem būs grūti izvairīties no strīdiem un nepelnītiem apvainojumiem. Situācijas būs tik juceklīgas, ka būs grūti saprast, kam taisnība, kam ne.Vērtē līdzcilvēkus ne tikai pēc viņu rīcības, bet arī garīgās bagāžas. Savaldi emocijas – ja neturēsi sevi rāmjos, izraisīsi muļķīgus strīdus, kas traucēs veiksmīgi tikt galā ar sadzīviskām nebūšanām. Šaubu un neskaidrību būs pietiekami, lai izsistu tevi no ierastā līdzsvara un piespiestu analizēt to, kam iepriekš neatlika laika vai nebija vēlēšanās.Brīvdiena, kas sola ļoti daudz. Vari uzņemties pasākumu vadīšanu, organizēšanu, rīkot izstādes un svinīgas pieņemšanas. Tikai neiedomājies, ka citi ir tikpat ieinteresēti ieceres veiksmīgā iznākumā kā tu. Pārāk liela uzticēšanās darījuma partneriem var negatīvi ietekmēt tavu finansiālo stāvokli.Lai sasniegtu konkrētu mērķi, sadali darāmo pa soļiem, nosaki saprātīgus termiņus. Tas palīdzēs koncentrēties un patiešām novest līdz galam uzsākto. Attiecību uzturēšanā vislabākais līdzeklis būs kompromiss. Pārmest mērķtiecības un tālredzības trūkumu tev nevarēs. Padomā par veselības uzlabošanu - derēs jebkura atpūta, jo īpaši svaigā gaisā.Nepieļauj, ka apkārtējo domas un viedokļi ietekmē tavus lēmumus. Iecerētais izdosies, ja paļausies uz paša spēkiem un rīkosies saskaņā ar savu pārliecību. Rutīna un nerimstošas rūpes par ierastā sadzīves līmeņa uzturēšanu var kļūt apgrūtinošas. Izjutīsi nepieciešamību pēc jauniem iespaidiem. Pārskati teātru un kino repertuāru - varbūt kaut kas iekrīt acīs.Attiecībās pēc iespējas vairāk uzmanības velti tam, kas tev patīk, ko novērtē un cieni. Unikālā pieeja lietām un ekscentrisks skatījums uz dzīvi radīs apbrīnu apkārtējo acīs. Un pagozēties uzmanības saulītē šodien šķitīs ļoti patīkami. Esi gatavs jaunām idejām un radošiem situāciju risinājumiem, nebaidies no pārmaiņām, izmanto katru izdevību atklāt sevī ko jaunu.Ja to, kas nepatīk vai nepadodas, darīsi ar smaidu un pozitīvu attieksmi, rezultāts būs labāks. Daudz enerģijas un uzmanības var prasīt iesākta projekta novešana līdz galam. Taču rezultāts būs tā vērts, tāpēc saņemies un - uz priekšu. Saskarsmē ar mazpazīstamiem cilvēkiem esi rezervēts, atturies no privāto lietu apspriešanas.