Universitāte paziņoja, ka konservatīvās ziņu vietnes "Breitbart News" redaktoru Milo Janopulosu nācās evakuēt, jo studentu pilsētiņā sākās "acīmredzami organizēts vardarbīgs uzbrukums un īpašuma iznīcināšana".

"Breitbart" tiek asociēta ar tā saukto "alt-right" (alternatīvo labējo) kustību, un kritiķu acīs ieguvusi bēdīgu slavu par rasistisku un sievietes noniecinošu rakstu publicēšanu. Kritiķi uzskata, ka "Breitbart" publicē viltus ziņas, lai arī tās autori norāda, ka daudzi no tās virsrakstiem ir domāti kā satīra.

Trešdien notikušie protesti sākās mierīgi, norādīts universitātes paziņojumā, bet "apmēram 150 maskotu aģitatoru grupa izprovocēja vardarbību", kas lika slēgt studentu pilsētiņu.

Universitātes paziņojumā teikts, ka apmēram 1500 cilvēki bija sapulcējušies pie ēkas, kur Janopulosam bija paredzēts uzstāties.

Protestētāji apmētāja policiju ar akmeņiem un pirotehniku, izsita logus un sakūra ugunskurus ārpus ēkas. Policijai nācās glābt dažus cilvēkus pūlī, kuri bija iesaistījušies sadursmēs ar "aģitatoriem", paziņoja universitāte.



Janopuloss sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja, ka tika evakuēts no studentu pilsētiņas "pēc tam, kad vardarbīgi kreisā spārna protestētāji nojauca barikādes, sakūra ugunskurus, svieda logos akmeņus un pirotehniku un ielauzās ēkas pirmajā stāvā".

"Nepadodieties. Viņi nevar uzvarēt. Viņi neuzvarēs," viņš paziņoja vēlākā ierakstā.

Janopuloss bija plānojis izmantot pasākumu, lai sāktu kampaņu pret studentu pilsētiņām, kas solījušas dot patvērumu studentiem, kas ir nelegālie imigranti, ziņoja laikraksts "San Francisco Chronicle".

ASV prezidents Donalds Tramps janvārī izdeva rīkojumu, kas ļauj atņemt federālo finansējumu pilsētām un štatiem, kas solījuši neievērot imigrācijas noteikumus.

"Breitbart News" ir aktīvi atbalstījusi Trampu. Bijušais vietnes vadītājs Stīvs Benons šobrīd ir Trampa padomnieks, un viņš varētu būt atbildīgs par vairākiem vispretrunīgāk vērtētajiem Trampa lēmumiem, tostarp par imigrācijas ierobežošanu.

Studentu grupa "Bērklijas Koledžas republikāņi", kas bija uzaicinājusi Janopulosu, vēlāk žēlojās "vietnē "Facebook", ka "vārda brīvības kustība ir mirusi".

Grupa aicināja universitāti nosodīt protestētāju rīcību.

Universitāte ir paziņojusi, ka lekcijas ceturtdien notiks kā ierasti.

Tramps tikmēr ceturtdien draudēja atņemt Kalifornijas Universitātei Bērklijā federālo finansējumu

"Ja Kalifornijas Universitāte Bērklijā nepieļauj vārda brīvību un piekopj vardarbību pret nevainīgiem cilvēkiem ar citādiem uzskatiem - NEKĀDS FEDERĀLAIS FINANSĒJUMS?" Tramps rakstīja tviterī.

Bērklija ir viena no vadošajām publiskajām universitātēm ASV. Tās darbības izdevumi tiek segti no Kalifornijas štata piešķirtā finansējuma, mācību maksas, kā arī no dāvinājumiem un valdības un privātajiem līgumiem.