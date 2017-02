Ko Dailes teātra direktors saka par Esmeraldas Ermales atlaišanu

Aktrise Esmeralda Ermale





















































„Teātra darba attiecības Dailes teātra vadība nekomentē,” savukārt vēstīja Dailes teātra sabiedrisko attiecību vadītāja Liene Jakovļeva. Kasjauns.lv jau rakstīja – aktrises Esmeraldas Ermales (60) izteikums, ka no nākamās sezonas viņa atbrīvota no darba Dailes teātrī, liek runāt par uzpūstu jaunības kultu un necienīgu attieksmi pret māksliniekiem pirmspensijas vecumā.Pagājušajā nedēļā Latvijas Televīzija pirmizrādīja Dairas Āboliņas veidotu dokumentālo filmu par aktrisi Esmeraldu Ermali, ļaujot vairāk uzzināt par viņas dzīvi, kurā būtisku vietu pēdējos gados ieņēmusi tango māksla, par nospēlētajām lomām... Kad pie Esmeraldas lauku mājā viesojās laikabiedri – aktieri Ligita Skujiņa, Varis Vētra un Pēteris Gaudiņš –, sēžoties pie pusdienu galda, Ermale draugiem atklāja: no 1. augustu vairs nestrādās Dailes teātrī, jo ir atbrīvota no darba.„Tas jau normāli, ka līdz pensijai esi štatā, bet pēc tam pārej ārštatā. Man jāiet prom, kad man vēl nebūs pensijas. Man tā arī pateica – ka darba vairs nebūs un jāiet prom. Bet neko darīt – kā ir, tā ir... Jādod vieta citiem,” nedaudz samulsinot draugus, skumīgi atzina Ermale. Kādreizējā kolēģe Ligita Skujiņa, kas darba gaitas Dailes teātrī beidza pirms trim gadiem, piebilda, ka viņai direktors tā arī pateicis – „ka jaunas sejas pārdot ir vieglāk”.