Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 5. februāris

Runājot ar cilvēkiem, šodien iztiec bez pamācoša toņa, neuzspied savu viedokli, nenosodi tos, kas dzīvo citādi nekā tu. Ja būsi aizrāvies ar enerģisku konfliktēšanu, garām paslīdēs labs biznesa piedāvājums. Izredzes panākt nokavēto būs mazas, jo daudz laika un enerģijas prasīs cīņa ar sadzīviskām nebūšanām.Attiecībās daudz kas būs atkarīgs no komunikācijas – runā, dalies ar domām un pieredzi. Ļaujies rotaļīgiem, spontānas kaislības un sajūtu pilniem mirkļiem kopā ar mīļoto. Svarīgus ar finansēm saistītus lēmumus pieņemt nav ieteicams. Nepiekrīti aizdot naudu, arī savus tēriņus plāno tā, lai nevajadzētu aizņemties. Akli neseko citu ieteikumiem, domā ar savu galvu.Atrodoties grūtas izvēles priekšā, filozofisks miers noderēs vairāk nekā drudžaina rosība. Mīli sevi, taču nekļūsti augstprātīgs, nesmīkņā par citu kļūdām un neveiksmēm, novērtē cilvēku labos nodomus. Brīžos, kad liekas, ka no atklātības un vaļsirdības rodas vairāk sliktuma nekā labuma, pieklusini sevi. Trīsreiz padomā, pirms kādu kritizē vai nosodi.Bažas par personīgo dzīvi uztici draugiem, viņi spēs ar vēsu prātu novērtēt situāciju un dot vajadzīgo padomu. Pazūdot nedrošības sajūtai, izgaisīs arī šaubas. Vēlāk nepārdzīvo, ja pie kāda darba nākas piestrādāt ilgāk un pacietīgāk. Kamēr dari kaut ko vienu, nedomā par iespējām, kas pa to laiku paslīd garām. Brīžos, kad pietrūkst izpratnes, kā labāk rīkoties, rēķinies ar draugu un tuvinieku palīdzību.Attiecības būs noturīgākas, ja respektēsi citu cilvēku viedokli, saskaņosi plānus, nevis darīsi visu pēc sava prāta. Uzticies, tad arī tev uzticēsies! Vari uzsākt jaunus kursus, studijas, pilnveidot zināšanas. Turpmāk, lai arī būsi enerģisks un rīkosies apņēmīgi, būs grūti nepamanīt, ka tavi plāni ir pārlieku optimistiski, mērķi – utopiski. Atrodi brīdi, lai izvērtētu savu dzīvi, rastu jaunu motivāciju sevis pilnveidošanai.Kāds pārbaudījums var prasīt no tevis ne mazums pacietības un tolerances. Neapvainojies, kāds varbūt tieši to gaida! Parādi, ka esi spējīgs gan atvainoties, gan piedot un ka ļaunu prātu ne uz vienu neturi. Vēlāk izvairīties no strīdiem jau būs grūtāk. Lielākā daļa to radīsies tāpēc, ka tev būs grūti palikt malā un neiejaukties tur, kur kaut kas, tavuprāt, nenotiek pareizi.Pielūko, lai degsme un tiekšanās pēc aizvien jauniem apvāršņiem nerada pārslodzi, ievēro mērenību it visā. Vairies no tukšām sarunām un bezjēdzīgas rosīšanās. Nedari neko, no kā nav reāla labuma. Plānojot aktivitātes, būs grūti pat iedomāties, kuri klupšanas akmeņi var sagādāt vislielākās galvassāpes. Atturies no tāliem ceļojumiem un nepiešķir lielu nozīmi nejaušiem kontaktiem.Naudas lietās esi apdomīgs, samazini izdevumus līdz minimumam. Neplānoti izdevumi var sašūpot finansiālo stabilitāti. Atgūt to nebūs viegli, bet ne neiespējami. Ja dodies ceļojumā, izvēlies uzticamus ceļabiedrus. Atbalsti draugu radošos meklējumus un iniciatīvas. Jo komunikablāks būsi, jo lielākas būs iespējas veiksmīgi tikt galā ar sarežģītām situācijām.Atmosfēra mājās var kļūt nemierīgāka, tuvinieki – nervozāki. Lai samazinātu konfliktu iespējamību, dodies kaut kur ārpus mājas. Tu gūsi ne tikai gandarījumu, bet arī vērtīgas atziņas, kas palīdzēs turpmākajā dzīvē. Konkurenti gan neļaus atslābināties un netraucēti baudīt sava darba augļus. Neiekarsti strīdā, ja tiek apšaubīts tavs viedoklis.No tevis neatkarīgu iemeslu dēļ var izjukt plānotās aktivitātes. Nelīdzēs ne pielāgošanās, ne mēģinājumi paredzēt notikumu gaitu – dzīve ieviesīs savas korekcijas. Lai arī piedāvājumu netrūks, tu labprātāk gremdēsies dvēseles pārdzīvojumos un atmiņās par pagājušajiem laikiem, nevis iesaistīsies sabiedriskās aktivitātēs vai draugu organizētos atpūtas pasākumos.Lai kādā sabiedrībā tu nonāktu, šodien neatņemamas būs sarunas par naudu un tās pelnīšanu. Atziņu un ideju netrūks, taču nonākt pie konkrēta rīcības plāna būs grūti, jo tā, kā uzskatīsi par pareizu, izdarīt nebūs iespējams, bet tas, kas tiks piedāvāts, tevi neapmierinās. Notiekošais viesīs nemieru, iespējams, no kaut kā nāksies atteikties, vienas intereses upurēt par labu citām.Lai atgūtu iekšēju brīvību, būs vajadzīgas atklātas sarunas, uzticēšanās un elastīgas robežas. Nepieļauj, ka kļūsti greizsirdīgs. Piesardzīgi izturies pret visu, ko tev mēģina pasniegt kā baltu patiesību, nepaļaujies uz citu viedokli, lai cik kompetents tas būtu. Nelaid garām iespēju apmierināt savas intereses, piedzīvot ko jaunu. Maini vidi vai paradumus – tas padarīs dzīvi daudzveidīgāku.