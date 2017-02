30 000 dolāru mēnesī par vīnu, 300 000 dolāru mēnesī 40 cilvēku apkalpojošajam personālam, 200 000 dolāru mēnesī par privātajām lidmašīnām... Holivudas zvaigznes Džonija Depa ik mēneša tēriņi nav no tiem pieticīgākajiem.

Holivudas zvaigznes Džonija Depa bijušie menedžeri atklāj, ka tikai aizvadītā gada laikā vien viņu klients iztērējis 26 miljonus dolāru savos ikdienas izdevumos.Viņi arīdzan pastāstījuši par ko aktieris tērējis tik daudz naudas. Ik mēnesi Džonijs izdevis 30 000 dolāru par vīnu, 300 000 dolāru par sava 40 cilvēku lielā apkalpojošā personāla uzturēšanu un vēl 200 000 dolāru ik mēnesi veltījis privātajām lidmašīnām.Dažu aizvadīto gadu laikā Deps iztērējis 10 miljonus dolāru par iespaidīgu mākslas kolekciju, kā arī 70 kolekcionāru ģitārām. Vēl viņš iepriecinājis sevi ar 47 metrus garu luksusa jahtu 18 miljonu dolāru vērtībā. Jahtu gan viņš pārdevis. To iegādājusies „Harija Potera” autore Džoana K. Roulinga. Arī viņa pērn to bija nolēmusi pārdot.Džonijs Deps nav žēlojis 3 miljonus dolāru par lielgabala šāvienu, lai atklātā kosmosā izšautu viņa drauga un autora Hantera S Tompsona pelnus.1998. gadā aktieris atveidoja galveno lomu Tompsona grāmatas „Fear And Loathing In Las Vegas” („Bailes un naids Lasvegasā”) kino ekranizācijā.Džonijs tiesā iesūdzējis savus bijušos menedžerus, jo tie nepareizi vadījuši viņa finanses. Aktieris sāpju naudā pieprasa 25 miljonus dolāru.Depa ikdienas izdevumi nākuši gaismā nesen uzsāktās tiesas prāvas dēļ, kurā apsūdzētā puse parāda, ka aktieris esot „negausīgs” tērētājs.Bijušie menedžeri norāda, ka viņi atkārtoti brīdinājuši 53 gadus veco aktieri par izšķērdīgo dzīvesveidu. Aktieris mēnesī vidēji tērējis 2 miljonus dolāru un tas pamazām vedis viņu aizvien tuvāk finansiālajam kraham, taču Deps menedžeru ieteikumos nav klausījies, un turpinājis savus neprātīgos tēriņus.Kompānija TMG rūpējās par Džonija Depa finansēm laika posmā no 1999. gada līdz 2016. gadam, kas ir finansiāli visienesīgākais periods aktiera radošajā karjerā. Šajā laikā viņš atveidoja pirātu Džeku Sperovu „Karību jūras pirātu” franšīzē, kas aizveda aktieri līdz vēl neredzētām slavas virsotnēm.Nofilmējoties galvenajās lomās piecās kinofilmās, aktiera bankas konts papildinājies par vairāk nekā 250 miljoniem dolāru.Šā gada 13. janvārī uzsāktajā tiesas prāvā Deps apsūdz bijušos padomdevējus, ka tie izmānījuši no viņa veselu kapitālu, veikuši aizņēmumus ar viņu tos nesaskaņojot un slēpuši no viņa pašreizējās finansu problēmas.Deps esot sapratis, ka finansiālā situācija tuvojas kraham, kad viņam ieteikts pārdot pili Francijā, lai varētu nosegt samilzušos parādus.Aktieris arī apsūdz kompāniju, ka tā nav laikus veikusi nodokļu nomaksas, kā rezultātā viņam izveidojies 5.7 miljonu dolāru liels parāds.Menedžmenta kompānija apgalvo, ka Deps iztērējis 75 miljonus dolāru par savām 14 mājām (to skaitā Francijas pili), virkni salu Bahamu arhipelāgā un vairākām mājām Kalifornijā.Vēl Deps ieguldījis 4 miljonus dolāru par bankrotējušu ierakstu kompāniju, tērējis 150 000 dolāru mēnesī par 24 stundu apsardzi, kā arī par sev piederošu 45 luksusa automašīnu uzturēšanu. Menedžmenta kompānija arīdzan apgalvo, ka viņu klients samaksājis 1 miljonu dolāru par 12 mantu glabātavām, kur turējis leģendārām Holivudas personībām piederējušas mantas. Aktierim pieder lietas, ko par savām reiz saukušas tādas kino leģendas kā Merilina Monro un Marlons Brando, kā arī bēdīgi slavenais banku aplaupītājs Džons Dilindžers.Tiesai iesniegtajos dokumentos bijušie menedžeri uzsver, ka viņi klientam 2015. gadā pat ieteikuši slēgt pirmslaulības līgumu pirms viņa kāzām ar aktrisi Amberu Hērdu.Aizvadītā gada augustā Deps un Hērda panāca savstarpēju vienošanos, ka šķirs 18 mēnešus ilgo laulību un Deps sievai izmaksās 7 miljonus dolāru. Laulība oficiāli šķirta vien aizvadītajā mēnesī.Menedžmenta kompānija TMG uzsver, ka aktieris tai aizvien ir parādā 4 miljonus dolāru. „Deps veda ultra ekstravagantu dzīvesveidu, kam bieži vien bija nepieciešami 2 miljoni dolāru mēnesī, ko viņš īsti nevarēja atļauties,” norādīts tiesai iesniegtajos dokumentos. „Viņa negausīgie tēriņi regulāri pārsniedza viņa ienākumus.”„Deps un tikai Deps pats ir pilnībā atbildīgs par jebkādām finansu problēmām, ar kādām šobrīd ir saskāries.”Tiesas prāva tikai nesen uzsākta, tā, ka turpinājums sekos.