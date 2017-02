Noburt otru cilvēku patiešām var

Vai zīlnieces patiešām var redzēt burvestības un lāstus?

"Pēc kāda laika draudzeņu kompānijā runājām par gājieniem pie zīlniekiem. Izrādās arī citai vīrs aizgājis ar burvestības palīdzību. Vai tiešām zīlnieces redz šādas lietas? Kā izpaužas nobūrums?“Tikai jautājums, vai visi zīlnieki šo nobūrumu tiešām redz. Kā atšķirt, vai vīrs aizgājis burvestības dēļ vai īstu jūtu vadīts? Metode pavisam vienkārša: ja cilvēkam, kurš šķiras, tās otras dēļ ir taurenīši vēderā, puķes, rozā brilles un visas citas iemīlēšanās pazīmes, tad tā nav burvestība! Pieburšana ir tad, ja cilvēks, kurš aiziet, jūt, ka dara nepareizi, bet nespēj pretoties šai rīcībai. Vienīgi – visticamāk, ja tu kā viņa bijusī sieva izjautāsi tik detalizētus aspektus, atklātu atbildi nesaņemsi. Svarīgi, lai to jautā kāds neitrāls cilvēks no malas, kurš nav iesaistīts jūsu attiecību peripetijās.Ja šķiroties no iepriekšējām attiecībām, ir bijuši taureņi vēderā un galvā, tad zīlniece savas konsultācijas laikā tikai gribējusi "uzvārīties".Labā ziņa ir tā, ka cilvēks, ja ir pārburts, arī nākamajās attiecībās ilgi nav kopā. Viņam (tam pārburtajam) sākas arī veselības problēmas. Viņš burvestības dēļ tiek enerģētiski „apēsts“ no iekšienes. Viņam trūkst strāvojuma. Lai atbrīvotos no šādas burvestības, ir jādodas uz baznīcu, jāizrunājas ar spēcīgu mācītāju un varbūt pat ir vērts lūgt aizlūgumus par sevi.Bet sevi no burvestībām pasargāsi, ja pirms katras ēdienreizes skaitīsi Tēvreizi. Tas attīra ēdienu un burvestībām nebūs efekta. Jā, parasti buršanās notiek tieši ar ēdiena palīdzību.„Lielākoties tā tomēr ir zīlnieču peļņa vai pat šarlatānisms. Cilvēks aizejot pie speciālista, grib saņemt atbildi. Ja atbilde skanētu tā – jūsu attiecībās kaut kas nav bijis kārtībā vai pat arī jums pašai šobrīd ir jāstrādā ar sevi, jo ir personības problēmas, tas klientam, kurš maksā naudu, varētu nepatikt. Cilvēki – zīlnieki un gaišreģi – šajā jomā strādā ilgus gadus un jau intuitīvi jūt, ko viņa klients grib dzirdēt. Bet, ja speciālists tiešām ir ar lielām spējām, viņs burvestības un lāstus var redzēt!“ skaidro Andžejs Reiters.Viņš gan norāda – neviena burvestība nenotiek netīšām. Turklāt ar laiku tā sieviete, kas izmantoja burvestības sava mīļotā piesaistīšanai, nemaz nav laimīga. Viņa piebūra seksīgu, iznesīgu, drosmīgu, spējīgu un vīrišķīgu vīrieti, bet burvestība vīrieti ir izmainījusi. Iegūtā trofeja vairs nav ne tik iekārojama, ne drosmīga, ne pat vīrišķīga. Vīrietī ir zudis iekšējais starojums. Piebūrēja ar laiku šādu vīrieti pamet.Ko darīt sievai, no kuras aizgājis? Jāstrādā ar sevi! Jāiemīl sevi un jāatrod tas draivs, kas ļauj izdzīvot katru dienu ar interesi. Jo vairāk strādāsi ar sevi un būsi laimīga šeit un tagad, jo ātrāk pie tevis atnāks jaunas attiecības (vai arī bijušais vīrs atgriezīsies!). Bet jāsaprot, nekas nenotiek tāpat vien. Ja ir burvestības, visticamāk bijušajās attiecībās bija problēmas un ir vērts tās paanalizēt, lai izprastu vairāk sevi un pieļautās kļūdas.