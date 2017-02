Incidents noticis Igaunijas galvaspilsētas centrā, viesnīcā "Metropol".

Ievainotais ir 45 gadus vecs vīrietis, kurš sašauts kājā un nogādāts slimnīcā.

Policija meklē par šaušanu aizdomās aizdomās turamo, kā arī vēl divus vīriešus, kas bijuši kopā ar viņu. Par šaušanu aizdomās turamais ir vairāk nekā 50 gadus vecs, viņam ir pelēkas bikses. Vienam no abiem pārējiem meklētajiem ir brūna ādas jaka, bet otram - melns pusmētelis.



"Saskaņā ar kolēģu teikto, sākumā izcēlās kautiņš, kura laikā tika mētāti krēsli. Sitieni bija tik spēcīgi, ka tos varēja dzirdēt no blakus telpām, kur atradāmies mēs. Pēc tam atskanēja šāviens," medijiem pastāstīja viesnīcas darbinieks. Viņš devās noskaidrot, kas noticis, taču notikuma vietā bija palicis tikai upuris. Ievainotais sēdēja un bija pie samaņas.



Saskaņā ar personāla teikto, šāvējs uzvedies ļoti mierīgi. Pēc uguns atklāšanas viņš piecēla kautiņa laikā nogāzto krēslu un nesteidzīgi izgāja no viesnīcas. Darbinieki arī neslēpj, ka iesaistītie viņiem ir zināmi - tie ir visai regulāri viesnīcas klienti.



"Acīmredzot, tā bija kāda rēķinu kārtošana," sacīja viesnīcas darbinieks, piebilstot, ka glābšanas dienesti notikuma vietā ieradās visai ātri: policija bija klāt pēc piecām minūtēm, bet mediķi pēc astoņām.



