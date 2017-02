Strēlnieks palīdzēja Vācijas čempionei Bambergas "Brose" ar 90:75 (16:21, 25:22, 25:10, 24:22) savā laukumā apspēlēt Latvijas izlases galvenā trenera Ainara Bagatska vadīto Telavivas "Maccabi FOX".

Strēlnieks pirmajā puslaikā laukumā bija tikai sešas minūtes, kuru laikā guva trīs punktus, bet otrajā puslaikā tieši viņš bija viens no galvenajiem "Brose" uzvaras kaldinātājiem. Latvietis laukumā atgriezās otrā puslaika trešajā minūtē, kad mājinieki bija iedzinējos ar 43:45, bet turpinājumā trešajā ceturtdaļā viņš sameta 13 punktus. "Brose" iemeta 12 noslēdzošos punktus ceturtdaļā un pēc tās jau bija priekšā ar 66:53, turklāt ar sešiem punktiem šī izrāviena laikā izcēlās arī latvietis.

Ceturtās ceturtdaļas ievadā latvietis pievienoja vēl divus tālmetienus, bet pamatlaika beigās iemeta arī piekto trejaci, cīņu noslēdzot ar iespaidīgiem 25 punktiem.

Strēlnieks laukumā bija 20 minūtes un 11 sekundes, trāpot visus piecus divpunktu raidījumus un arī visus piecus tālmetienus.

Tāpat Strēlnieks izpildīja četras rezultatīvas piespēles un nopelnīja trīs piezīmes, dueli noslēdzot ar 28 efektivitātes koeficienta punktiem.

Šajā mačā latvietis sasniedza jaunu rezultativitātes rekordu, pārspējot janvāra sākumā sasniegto rezultātu, kad iemeta 20 punktus pret Barselonas "Lassa". Tāpat viņš arī tika pie vērtīgākā mača karjerā, pārspējot janvāra vidus rezultātu, kad duelī ar Kazaņas "Unics" savāca 27 efektivitātes punktus.



Vēl uzvarētājiem ceturtdienas mačā 17 punktus iemeta Dariuss Millers, kamēr Bagatska padoto sastāvā ar 22 punktiem atzīmējās Endrjū Goudeloks.

"Brose" komanda pārtrauca četru zaudējumu sēriju turnīrā, bet "Maccabi FOX" cieta desmito neveiksmi pēdējās 12 cīņās.

Vēl vienā spēlē ceturtdien Bertāna pārstāvētā Stambulas "Dariššafaka Doguš", aizvadot neveiksmīgu ceturto ceturtdaļu, viesos ar 87:89 (24:20, 27:18, 22:23, 14:28) zaudēja Itālijas komandai Milānas "EA7 Emporio Armani".

Iesākot ceturto ceturtdaļu, rezultāts bija 73:61 Stambulas komandas labā un vēl pēc brīža tā panāca arī 78:66, tomēr nākamajās trijās minūtēs mājinieki iemeta 12 punktus pēc kārtas un izlīdzināja rezultātu. Pusotru minūti pirms pamatlaika beigām Davide Paskolo ar soda metieniem izvirzīja vadībā Milānas basketbolistus, turklāt nākamajā uzbrukumā Bertāns trāpīja tikai vienu no diviem brīvmetieniem.

Pusminūti pirms pamatlaika beigām Milānas komanda jau panāca 86:83, bet Bertāns ar diviem soda metieniem samazināja viesu deficītu līdz minimumam. Turpinājumā Krunoslavs Simons trāpīja tikai vienu soda metienu un 16 sekundes pirms pamatlaika beigām "Dariššafaka Doguš" devās uzbrukumā. Neilgi pirms spēles beigām noteikumi tika pārkāpti pret Bredliju Vanameikeru, kurš pirms tam bija realizējis visus astoņus soda metienus, tomēr šoreiz viņš trāpīja tikai vienu un atlikušajā laikā Stambulas komandai vairs neizdevās izglābties.

Bertāns laukumā bija 27 minūtes un 31 sekundi, trāpot trīs no septiņiem divpunktu raidījumiem, trīs no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Latvieša kontā bija arī trīs rezultatīvas piespēles, trīs izprovocēti pārkāpumi un trīs sodi, kas deva 15 efektivitātes punktus.

Rezultatīvāk Stambulas vienībā nospēlēja vienīgi 20 punktus sametušais Vanameikers, bet uzvarētājiem pa 15 punktiem sameta Paskolo un Simons.

Ceturtdien notika arī sacensību galveno favorītu un pagājušās sezonas finālistu savstarpēja cīņa, Stambulas "Fenerbahce" vienībai mājās ar 77:71 (15:14, 21:26, 24:11, 17:20) apspēlējot Maskavas CSKA. Stambulas komanda trešajā trešdaļā iemeta 14 punktus pēc kārtas un turpinājumā vairs iedzinējos nenokļuva, kaut vairākas reizes CSKA pietuvojās līdz četru punktu deficītam.

Uzvarētājiem ar 15 punktiem un 11 bumbām zem groziem palīdzēja centrs Ekpe Udohs, bet viesus neglāba arī 23 Nando de Kolo iemestie punkti.

Pērnajā pavasarī sacensību finālspēlē CSKA pagarinājumā uzvarēja "Fenerbahce" ar rezultātu 101:96.

Ja pirmajās 13 turnīra kārtās CSKA cieta tikai vienu neveiksmi, nākamajās astoņās spēlēs vienība zaudējusi piecreiz. Maskavas komanda piekāpusies jau četrās izbraukuma spēlēs pēc kārtas.

Panākumu ceturtdien guva vēl viena kopvērtējuma augšgala komanda Pireju "Olympiacos", kas izbraukumā ar 90:75 (33:13, 23:23, 13:18, 21:21) droši pieveica Kazaņas "Unics" basketbolistus. Pireju vienības labā 25 punktus iemeta Eriks Grīns, bet ar 20 punktiem piebalsoja Georgs Printezis.

Tāpat uzvarēja Lietuvas komanda Kauņas "Žalgiris", mājās ar 89:85 (18:24, 21:14, 22:23, 28:24) uzvarot Barselonas "Lassa". Pa 17 punktiem uzvarētājiem sameta Luks Lekavičs un Edgars Ulanovs. "Žalgiris" uzvarēja trešajā spēlē pēc kārtas, turklāt šīs sērijas laikā pieveikta arī CSKA komanda.

ULEB Eirolīgas līderpozīcijā ar 15 uzvarām 20 mačos atrodas Madrides "Real" komanda, kas piektdien Spānijas klubu duelī viesosies pie Vitorijas "Baskonia", kuras pieteikumā turnīram ir jaunais latvietis Artūrs Kurucs. Tikmēr pa 15 uzvarām 21 spēlē ir CSKA un "Olympiacos" kontā, bet ar 14 uzvarām seko "Fenerbahce" vienība.

Tikmēr "Dariššafaka Doguš" ar desmit uzvarām saglabā astoto vietu, "Brose" ar astoņām uzvarām ir 11.pozīcijā, bet "Maccabi FOX" tikusi pie septiņiem panākumiem, kas tai dod vien 13.vietu 16 komandu vidū.

Šajā sezonā ULEB Eirolīgā piedalās 16 komandas jeb par astoņām mazāk nekā iepriekšējā sezonā. Pamatturnīrā komandas divos apļos tiksies katra ar katru, aizvadot pa 30 spēlēm, bet izslēgšanas spēlēs iekļūs astoņas labākās vienības.

LETA/Foto: Vida Press