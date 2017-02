Miruša vaļa vēderā atrod 30 plastmasas maisiņus





3 attēli

Tas gan nav nekas pārsteidzošs vai šokējošs, par nelāgo atradumu teic eksperti. Mirušā vaļa uzšķēršana notikusi netālu no Bergenas Universitātes, un tās personāls arīdzan izplatījis fotogrāfijas ar vaļa vēderā atrasto saturu.Pētnieki par mirušo dzīvnieku izteicās, ka viņš bijis visai vārgs un novājējis, proti, jau labu laiku vairs nav varējis normāli uzņemt pārtiku. "Vaļa vēders bija pilnībā "nopakots", izklāts ar plastmasu. Kopumā izņēmām 30 plastikāta maisiņus un vēl šādas tādas sīkākas vienības, nelielus plastmasas priekšmetus, iepakojumu daļas," atradumu komentēja profesors Terje Lislelands no Bergenas universitātes. Tāpat pētnieki secinājuši, ka savas dzīves pēdējos gadus valis esot cietis sāpes."Par to nav šaubu. Maisiņu kvantums radīja tādu kā aizbāzni viņa vēderā, visās savienotajās sistēmās," sacīja Lislevands.Jūras un okānu ūdeņu piesārņošanās ar plastikātu ir liela vides problēma patlaban.Konkrētā vaļa apēstie maisiņi galvenokārt bija apdrukāti ar Anglijā un Dānijā ražotu preču zīmoliem. Tikmēr dabas draugi paziņojuši, ka jau 2050.gadā ūdeņos plastmasas būšot vairāk nekā zivju, raksta "Mail Online".