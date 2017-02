Takanakuy vārds ņemts no vecākā Peru dialekta kečua un tulkojams kā "kad asinis vārās".Šo tradīciju iesāka indiāņi un tagad to turpina viņu pēcnācēji. Turnīrā piedalās pilnīgi visi - vīrieši, bērni un pat bērni. Kautiņus novēro un regulē tiesneši, kuri neļauj sist pretinieka, kad tas ir pakritis.Daži no dalībniekiem cīņu pamet ar asiņojošu degunu vai pārsistu aci. Ja kāds no dalībniekiem cīņā piedzīvo zaudējumu viņš nepārdzīvo, jo zina, ka nākamgad varēs mēģināt revanšēties.Lai arī kādas problēmas ir kautiņa dalībniekiem, pēc cīņas viņi atkal kļūst par draugiem. Tas ir vienkāršs un efektīvs veids, kā atbrīvoties no negatīvās enerģijas.