Pēc pašvaldību vēlēšanām Mārupes novadam būs vairāk deputātu, bet Jēkabpils novadam - krietni mazāk

Iespējamais deputātu skaits pašvaldību domēs ir 9, 13, 15, 17 vai 19 deputāti, bet Rīgas domē - 60 deputāti.

Kopš pēdējām vēlēšanām 2013.gadā iedzīvotāju skaits mainījies divās pašvaldībās. Jēkabpils novadā samazinājies no 5430 līdz 4889 iedzīvotājiem, tāpēc deputātu skaits samazināsies no 15 uz deviņiem deputātiem. Savukārt Mārupes novadā iedzīvotāju skaits palielinājies no 16 723 līdz 20 025 iedzīvotājiem, tāpēc deputātu skaits pieaugs no 15 līdz 17 deputātiem.

Novados ar mazāk nekā 5000 iedzīvotāju domē ievēlami deviņi deputāti, novados ar iedzīvotāju skaitu no 5001 līdz 20 000 - 15 deputāti, ar iedzīvotāju skaitu no 20 001 līdz 50 000 - 17 deputāti, bet novados ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju - 19 deputāti.

Republikas pilsētu ar mazāk nekā 50 000 iedzīvotāju domēs ievēlami 13 deputāti, bet pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits lielāks par 50 000, - 15 deputāti.

CVK šodien oficiāli izsludināja šogad gaidāmas pašvaldību vēlēšanas.



