Kapteinis Agris Robežnieks stāsta: "Ziema nepiedod kļūdas, tāpēc ekipējumam un darbībām jabūt izplānotām. Tāpat karavīriem kaujas laukā ziema sniedz takstiskās priekšrocības un parāda arī trūkumus. Kājniekiem ziemā jābūtu elastīgākiem, jo aukstajos un sniegainajos apstākļos jau laikus ir jāizvēlas un jāziplāno maršruts. Tā pār ienaidnieku var iegūt priekšrocību, ja jūs varat šķērsot, teiksim, ezeru. Lai to izdarītu ir nepieciešama apmācība, kā sagatavot sevi un kā izdzīvot, ja notiek kas neplānots."Kāds amerikāņu karavīrs: "Tu vari apgūt visas klases pasaulē, bet ja nespēj to izdarīt.. Tu negribētu nokļūt tādā situācijā, kad kas tāds notiek."Kādc cits karavīrs stāsta: "Tagad tu zini, hei, ja kas tāds notiek, tu vari izdzīvot un izķepuroties."Kā daļa no ziemas apmācību kursa Latvijā bija karavīru lēkšana ledusauksta ezera āliņģī. Latviešu instruktoru vadībā tika izieta praktiskā daļa, kurā pārbaudīja karavīru izdzīvošanas instinktu ziemas apstākļos.ASV 173.brigādes karavīri Ādažu poligonā ieradās pagājušā gada 12.septembrī ar desanta vingrinājumu "Bayonet Strike" (izlecot ar izpletni). ASV karavīru rotācija ir daļa no operācijas "Atlantic Resolve", kura aizsākta 2014.gada pavasarī.Aizsardzības ministrija pauž, ka spēja ierasties sabiedroto valstī ar desantu, pierāda gatavību ātri reaģēt krīzes situācijās un pārvietot spēkus visā Eiropā. Sadarbība ar sabiedrotajiem palielina spēju ātri pārvietot desanta vienības un palielināt kaujas spējas vietās, kur vien tas nepieciešams. "Atlantic Resolve" demonstrē ASV ieguldījumu kolektīvajā drošībā pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas.