Kristīgā radio direktors Tālivaldis Tālbergs uzskata, ka pat nelasījušam viņam ir vēlme iznīcināt mācītāja Jura Rubeņa grāmatu „Viņa un Viņš”, jo tajā publicēta Ērika Gila grafikas reprodukcija, kurā ir saskatāms Jēzus Kristus un Marijas Magdalēnas „seksuāls akts”.

Jāteic, ka Tālbergs arī mazliet mīkstinājis savu nostāju un nolēmis grāmatu nevis iznīcināt liesmās, bet gan papīra smalcinātājā, tā viņš atzinis „Rīga TV24” raidījumā „Preses klubs”, kurā par grāmatu dedzināšanas problēmām diskutēja ar publicistu Otto Ozolu un teologu Juri Cālīti.Plašu sabiedrības šūmēšanos izraisījušais Tālberga aicinājums sadedzināt grāmatu LKR raidījumā „Aktuāla diskusija” jau nedēļu nav rimis. Vieni Tālberga aicinājumu atbalsta, citi to atkal dēvē par stulbu. Ja vieni uzskata, ka „Viņa un Viņš” ir svētīga grāmata, tad citi to atkal dēvē par izvirtības kalngalu.Pats Tālbergs gan „Rīga TV24” raidījumā „Preses klubs” atzina, ka grāmatu visdrīzāk nesadedzinās, bet gan sasmalcinās, kaut arī to nemaz nav lasījis. Kā vienu no vispretīgākajiem viņš tajā uzskata britu mākslinieka Ērika Gila (1882 - 1940) grafiku, kurā redzama Marija Magdalēna, kura aizsedz Kristus tēlu pie krusta. Tālbergs uzskata, ka grafikā attēlots „seksuāls akts” un tā ir klaja zaimošana. Tomēr dzimumaktu šajā grafikā var saskatīt tikai ar īpašu fantāziju apveltīts lasītājs vai skatītājs. Kā zaimojums ir arī tas, ka mākslinieks reiz esot atzinies, ka viņam bijušas seksuālas attiecības ar suni, māsām un meitām. Un šāda mākslinieka darba publicēšana kristīgā grāmatā esot neiedomājama zaimošana.Kasjauns.lv jau rakstīja, ka Tālbergs pirms nedēļas radioraidījumā „Aktuāla intervija” aicināja dedzināt Rubeņa jaunāko bestselleru „Viņa un Viņš”, kurā autors apkopojis kristīgās meditācijas par mīlestību, attiecībām un seksu. Tālbergs uzskata, ka šī ir kaitīga, antikristīga un Dievu zaimojoša grāmata. „Aktuālās diskusijas” dalībnieki – Tālbergs, kāds baptistu draudzes loceklis Jānis Biķis un teologs, misionārs Juris Doveiko līdz ar zemi nolīdzināja grāmatu „Viņa un Viņš”, to nodēvējot teju vai par visa ļaunuma apkopojumu, kurā publicēti pagānisko mistiķu, burvju un izvirtuļu domas un grafikas. Raidījuma noslēgumā Kronbergs traģiskā un nolemtā balsī visus kristiešus aicināja ne tikai no šīs grāmatas atbrīvoties, bet pat to sadedzināt. Viņam esot „smagi” un viņš kā īstens kristietis par šo „nožēlojamo” grāmatu, kas, cita starpā, slavina arī tādas lietas kā elkdievību, homoseksualitāti un citas „izvirtības”, neko negrib dzirdēt. Un autors nav uzskatāms par kristīgās vēsts paudēju, bet gan gluži pretēji – par antikristīgu domu izplatītāju, kaut arī formāli skaitās mācītājs.