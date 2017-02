Porziņģis par Entonija aizmainīšanu: "Joprojām ir ļoti daudz lietu, kuras es vēlos iemācīties"

"Knicks" cenšas aizmainīt savu līderi Entoniju, jo pēc neoficiālas informācijas viņam ir konflikts ar kluba prezidentu Filu Džeksonu. Mediji ziņo, ka "Knicks" vērsušās pie Losandželosas "Clippers" un Klīvlendas "Cavaliers" komandām, tomēr pagaidām darījums nav noticis.Mediji arī ziņo, ka Džeksons nolēmis komandas nākotni veidot ap Porziņģi, tāpēc Entonijam vairs neredz vietu sastāvā.Tikmēr pats Porziņģis norādījis, ka neatbalsta Entonija aizmainīšanu."Domāju, ka Entonija aizmainīšana manu dzīvi laukumā padarīs tikai grūtāku, jo ar viņu spēlēt ir vieglāk," laikraksts "New York Daily News" citē latvieti.Interesanti, ka "Knicks" komanda, sākot no pagājušās sezonas, astoņos mačos, kuros Entonijs palicis malā, bet spēlējis Porziņģis, ne reizi nav uzvarējusi. Tāpat piedzīvoti trīs zaudējumi spēlēs, kurās Entonijs ticis izraidīts no spēles, līdz ar to Porziņģis ne reizi nav ticis pie uzvaras mačos, kuros nepiedalās Entonijs.Tiesa, trešdien aizvadītajā cīņā pret Bruklinas "Nets", kurā Entonijs ceturtajā ceturtdaļā tika nosēdināts malā, tieši Porziņģis uzņēmās līdera nastu, noslēdzošajā spēles nogrieznī sametot deviņus punktus, palīdzot komandai uzvarēt ar 95:90.Porziņģis arī iepriekš vairākkārt ir uzsvēris Entonija nozīmīgumu savā izaugsmē, savukārt viņa komandas biedrs allaž slavējis latvieti, uzsverot viņa talantus."Joprojām ir ļoti daudz lietu, kuras es vēlos iemācīties no Melo [Entonija], tāpēc man patiktu, ka viņš paliktu ar mums ilgu laiku. Man vienmēr paticis spēlēt kopā ar Melo," uzsvēris Porziņģis.Porziņģis šosezon 43 spēlēs vidēji izcēlies ar 18,7 punktiem, 7,1 bumbu zem groziem un diviem blokiem. Viņš vidēji realizē 37,9% tālmetienu. Tikmēr Entonijs vidēji mačā šosezon ir guvis 23 punktus, izcīnot 6,1 punktu spēlē.Ar 22 panākumiem 51 spēlē "Knicks" komanda joprojām ir Austrumu konferences 11.pozīcijā. Astotajā pozīcijā esošajai Šarlotes "Hornets" vienībai ir 23 uzvaras 49 cīņās.