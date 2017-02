Iemūrēs kapsulu jaunas biokurināmā katlumājas pamatos

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Pasākumā no Rīgas domes piedalīsies Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko, kurš ir arī AS „Rīgas siltums” padomes priekšsēdētājs. AS „Rīgas siltums” akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas valsts (48,995%), SIA „Enerģijas risinājumi. RIX” (2%), AS „Latvenergo” (0,005%).Kopuzņēmums „Rīgas BioEnerģija” plāno būvēt divas biokurināmā katlumājas. Pirmā katlumāja taps Rencēnu ielā. Tajā paredzēts uzstādīt iekārtas ar augstu efektivitātes un automatizācijas pakāpi. Katlumājā siltuma ražošanai izmantos Latvijas izejmateriālu - koksnes šķeldu. Plānotā siltuma jauda ir 48 MW, un tā būs lielākā šāda veida katlumāja Rīgā un Latvijā. Pateicoties jaunajiem siltumavotiem, nākotnē siltumenerģijas cena rīdziniekiem varētu vēl samazināties!