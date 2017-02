Pētījumā piedalījās pieaugušie, kuri dzīvo Nīderlandē, runā nīderlandiešu valodā, taču mazotnē adoptēti no Dienvidkorejas. Atklājās, ka viņi spēj precīzi atkārtot ļoti atšķirīgās korejiešu valodas vārdus, kaut gan to nepārvalda. Otra grupa – visi iedzimtie holandieši – nespēja brīvi izteikties korejiski.Valodas apguve sākas ļoti agri, jau tad, kad bērns vēl atrodas mātes miesās. Jau pirms piedzimšanas viņš pazīst mātes balsi. Citi pētījumi apliecina, ka runāšana ar bērnu var noteikt viņa dzīvi nākotnē.1995. gadā sāktā pētījumā ASV piedalījās 42 ģimenes, kurā auga apmēram septiņus mēnešus veci bērni. Turīgie un izglītotie vecāki pirmajos trīs gados ar savu atvasi pārmija apmēram 45 miljonus vārdu un mudināja izteikties radošāk. Šiem bērniem skolā bija daudz labākas sekmes.Trūcīgākie vecāki ar zemu izglītību, bieži vien atkarīgi no pabalstiem, trīs gados pārmija ar bērniem 13 miljonus vārdu un nekavējās norāt. Viņu pēcnācēji parasti bija nolemti turpināt vecāku neveiksmes ceļu. Šī atšķirība ir nodēvēta par 30 miljonu vārdu plaisu.