Mēra Adas Kulavas plāns paredz piešķirt jaunas licences viesnīcām, viesu namiem un citām naktsmītnēm tūristu uzņemšanai tikai pilsētas nomalēs un ierobežotā skaitā. Jaunas licences Barselonas centrā vairs nepiešķirs pat tad, ja kādas no tagadējām naktsmītnēm tiks slēgtas.Saskaņā ar pašvaldības datiem Katalonijas galvaspilsēta pērn uzņēma 32 miljonus viesu. Vairāk nekā puse no viņiem ieradās vienas dienas vizītē, pārnakšņojot tuvākajās piekrastes pilsētās vai uz kruīzu kuģiem. Aprēķināts, ka tūristu devums Barselonai ir 100 000 darba vietu un 22 miljoni eiro tikai vienā dienā.Tomēr pēc 25 gadus ilgušās tūrisma attīstības šajā pilsētā, kurā ir 1,6 miljoni iedzīvotāju, viesi kļūst nevēlami. Pilsētas kaimiņu asociācija populārajā gājēju ielā La Ramblā sarīkojusi akciju "Barselona nepārdodas".Protestētāji pieprasa apturēt spekulācijas ar nekustamo īpašumu un žēlojas, ka viņiem neesot īpaša labuma no tūrisma, jo algas šajā nozarē esot zemas un netiekot līdzi cenu kāpumam. Jau oktobrī veiktā pilsētnieku aptaujā tūristi nosaukti par otru lielāko problēmu pēc bezdarba.Tukši restorāni un viesnīcas gan radīs darba vietas un pārticību, ironizē kritiķi. Viņi arī brīdina, ka pašvaldības jaunais plāns drīzāk veicinās īpašumu cenu augšanu, jo tūristu skaits turpinās palielināties, bet apartamentu nepietiks. Patlaban Barselonā ir 75 000 vietu viesnīcās, ap 50 000 vietu licencētajos tūristu dzīvokļos, un vēl tikpat piedāvā nelegāli.