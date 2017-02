Pusotru stundu ilgā kanāla HBO filma "Becoming Warren Buffett" ("Kļūt par Vorenu Bafetu") ļauj izsekot 86 gadus vecā Bafeta dienas gaitām. Tajā redzams arī miljardiera piecu minūšu brauciens no mājām uz viņa investīciju kompānijas "Berkshire Hathaway" galveno biroju Nevadas štata Omahā.Šajā ceļā jābrauc gar "McDonald’s", kur Bafets gandrīz katru rītu iegādājas sev brokastis. Viņa sieva katru rītu noliek automašīnā naudu precīzi vienam no trim brokastu sviestmaižu piedāvājumiem. Filmēšanas rītā Bafeta dzīvesbiedre – Amerikas latviešu ģimenes atvase Astrīda Menksa – bija atstājusi 2,95 ASV dolārus desas, olas un siera sviestmaizei "McMuffin".Biznesa izdevums "Forbes" aplēsis, ka Bafeta turība sasniedz 60,8 miljardus ASV dolāru, padarot viņu par trešo bagātāko cilvēku pasaulē. Tomēr Bafets atzīst, ka sieva brokastīm viņam nekad neatstāj vairāk par 3,17 dolāriem, kas ļauj iegādāties "McMuffin" ar bekonu, olu un sieru.Uz jautājumu, kādēļ miljardieris katru dienu nepērk savu iecienītāko sviestmaizi ar bekonu, Bafets atbildējis, ka “šorīt akciju tirgus krīt”.Viņš ar savu tikpat taupīgo sievu apprecējās 2006. gadā, pieticīgā laulību ceremonijā miljardiera 76. dzimšanas dienā. Kundzei tagad ir 70 gadu, un viņi dzīvo kopā jau gandrīz 39 gadus.Astrīdas tēvs bija ieceļotājs no Latvijas. Bafeta pirmā sieva Sjūzena nomira 2004. gadā, un viņa atbalstīja bijušā vīra attiecības. Tieši viņa iepazīstinājusi Bafetu ar Astrīdu 1978. gadā, kad viņa strādāja par viesmīli kafejnīcā Omahā.