Dažas viltībiņas

Kā pierunāt vīru sākt remontdarbus mājoklī? Kā pierādīt, ka tapetes viesistabā apnikušas, nolupušas, ka virtuves logam vajadzētu uzlikt restes, pirms vēl zagļi paviesojušies un vannas istaba jau sen kā neizskatās tīra un spodra?Ja tu vienkārši uzaicināsi brigādi apmetēju vai flīžu licēju, tavs vīrietis nebūs apmierināts. Apvainošanās - tas būs mazākais, ko dabūsi "izbaudīt". Sliktākajā gadījumā starp jums abiem var izcelties skandāls - vīrietis būs sašutis, ka pats savās mājās nav noteicējs un saimnieks. Viņš var paziņot, ka tādā gadījumā pats mājās vairs neko nedarīs un arī nemaksās, bet nolīgtie strādnieki vienkārši aizies un vēl pieprasīs no tevis soda maksu.Protams, ja abi esat vienisprātis, ka derētu mājokli atsvaidzināt un paši to negribat/nemākat paveikt, var izsaukt brigādīti un paši doties, piemēram, ceļojumā.Dažreiz vīrieši, pat gadījumos, kad piekrīt tavam izvēlētajam variantam, norobežojas no remonta veikšanas, pat no ģimenes. Par tādu cenu taču remontu tev nevajag! Rīkojies gudrāk!- Nekādā gadījumā nesāc ar būvmateriālu veikalu apmeklēšanu- Arī finanšu aprēķinus neveic sākuma stadijā, kad vīrs vēl turas pretim.- Ideju par remonta nepieciešamību sāc lolot ļoti savlaicīgi. Piemēram, ja remontu esi nodomājusi veikt jūlijā, tad savu vīrieti sāc tam gatavot jau martā, varbūt pat janvārī. Mēģini savu ideju pieskaņot kādiem svētkiem, piemēram, sava vīrieša dzimšanas dienai vai citiem svētkiem, uzdāvinot viņam skrūvgriežu komplektu, vai komplektiņu "Viss tapešu līmēšanai", pavadot dāvanas pasniegšanu ar vārdiem: "Mīļais, es domāju, ka šādai lietai jābūt katra īsta vīrieša īpašumā".- Tuvojoties laikam, kad esi iecerējusi sākt remontdarbus, nopērc pāris dizaina žurnālus. Tāpat vari mājās nevērīgi atstāt cenu lapas no dažādiem būvmateriālu veikaliem. Visu to dari - tā neuzkrītoši.- Periodiski ierunājies par remonta nepieciešamību, sarunu ievirzot tā, lai vīrs sajustu, ka arī viņa viedoklis ir svarīgs:"Mīļais, kā tu domā, vai nebūtu labāk vannas istabā ielikt dušas kabīni un veco vannu izmest. Mana draudzene stāsta, ka tas ir ļoti ērti un vannas istabā atbrīvojas daudz vietas". Biežāk pavaicā viņa viedokli par dažādām mājas lietām, netieši sarunu ievirzot atkal tev vēlamajā gultnē.- Ja beidzot būsiet abi vienojušies, ka remonts jāveic un jāpāriet jau pie reālām lietām, pabrīdini vīru, ka pie jums atnāks draudzenes paziņa pakonsultēt, kādus materiālus jāpērk, cik tie maksā...Un noteikti iedrošini savu vīrieti, ka: "Protams, dušas kabīni liksi tu pats, jo tu man esi īsts meistars!".- Un meistaru arī vēl varēsi pagūt izsaukt, kad vīrs sapratīs, ka visus darbus pats nevarēs paveikt, jo dažiem no tiem tomēr nepieciešama attiecīga kvalifikācija un pieredze. Tikai neiedomājies pati par to viņam ieminēties. Piebalso vīram, ka visu darbu paveikšanai viņam vienkārši neatliks laika, tādēļ jāsauc kādi palīgi.