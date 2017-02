"Mums par to ir jāizsakās ļoti skaidri," pavēstīja Gauks intervijā, kas sestdien publicēta piecos Eiropas laikrakstos. "Tas ir nesavienojams ar mūsu priekšstatiem par cilvēka cieņu, vienlīdzību un reliģisko brīvību."Intervijā savā rezidencē Berlīnē laikrakstiem "NRC Handelsblad" (Nīderlande), "The Guardian" (Lielbritānija), "Le Monde" (Francija), "La Stampa" (Itālija) un "El Pais" (Spānija) Gauks atkārtoti uzsvēra savu atbalstu Eiropas projektam.Vācijas prezidenta amatam ir lielākoties ceremoniāla loma un Gauks to pametīs martā, būdams prezidents no 2012.gada.