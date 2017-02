Pie Luvras sašauts bruņots uzbrucējs



















Pilsētas prokurors stāsta, ka 29 gadus vecais vīrietis tūristu vīzu saņēmis Dubaijā un Francijā ieradies 26. janvārī. Drošībnieki Kairā viņu identificēja kā Abdullahu Reda al-Hamami. Policija jau paguvusi pārmeklēt viņa īrēto Parīzes dzīvokli.Parīzes prokurors Fransuā Molins stāsta: "Izmeklēšana, kas nule kā sākusies Francijā, trupināsies arī ārpus valsts sadarbībā ar starptautisko noziedzības apkarošanu, lai noskaidrotu vīrieša ceļojuma maršrutu, motivāciju, kā arī to vai viņš darbojies viens, spontāni, vai gluži otrādi - vadījies pēc instrukcijām."Francijas prezidents Fransuā Olands šo incidentu nodēvējis par teroraktu. Uzbrucējs ar mačeti katrā rokā uzbruka karavīriem, kuri sargāja pasaulslaveno muzeju, kliedzot "Allahu Akbar" ("Dievs ir varens" - sauklis, kuru arābu valodā bieži lieto islāma ekstrēmisti) .Pēc viena karavīra savainošanas galvā, viņu sašāva cits karavīrs. Hamami joprojām atrodas nopietnā stāvoklī.Varasiestādes ziņo, ka vīrieša mugursomā atrastas nevis sprāgstvielas, bet vairāki pūšamās krāsas flakoni.Francijā jau bija izsludināts ārkārtas stāvoklis pēc tam, kad nāvējošos uzbrukumos pēdējo divu gadu laikā tika nogalināti 230 cilvēki.Francija plāno rīkot 2024. gada Olimpiskās spēles, bet ir atklāts jautājums - vai tā spēs nodrošināt drošību. Tāpat Francijā pēc mazāk nekā trīs mēnešiem būs prezidenta vēlēšanas, tāpēc drošība un bailes no terorisma būs viens no galvenajiem jautājumiem.