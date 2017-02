Kamaniņu braucējs Kivlenieks Oberhofā izcīna augsto sesto vietu

Kivlenieks pēc pirmā brauciena bija astotais, bet otrajā uzrādīja piekto rezultātu, kas viņam divu braucienu summā deva sesto pozīciju.Tikmēr pārējie trīs Latvijas kamaniņu braucēji ierindojās pozīcijās no 24. līdz 26.vietai. Labāko rezultātu no trijotnes sasniedza Kristaps Mauriņš, kuram sekoja Artūrs Dārznieks un Riks Kristens Rozītis.Par uzvarētāju kļuva vācietis Fēlikss Lohs, kurš trasi divu braucienu summā veica vienā minūtē un 26,130 sekundēs. Otrās vietas ieguvējs Romāns Repilovs viņam zaudēja 0,040 sekundes, bet trešajā vietā ierindojās vēl viens vācietis Andi Langenhans, kurš no sava tautieša atpalika 0,127 sekundes.Tāpat arī nākamajā divās pozīcijās bija Vācijas kamaniņu braucēji. Ceturtais bija Johaness Ludvigs, piekto vietu ieņēma Ralfs Paliks, bet pirmo sešinieku noslēdza Kivlenieks, kurš uzvarētājam zaudēja 0,477 sekundes, bet no goda pjedestāla atpalika 0,350 sekundes.Pasaules kausa kopvērtējumā pēc septiņos posmos notikušām desmit sacensībām līderim Repilovam ir 732 punkti. Otro vietu ar 655 punktiem ieņem Lohs, bet deviņi punkti mazāk ir sestdien septīto vietu guvušajam Semjonam Pavļičenko.No latviešiem Kivlenieks ar 836 punktiem joprojām ieņem 14.pozīciju, Rozītis ar 191 punktu ir 18.vietā, bet Dārznieks ar 161 punktu noslēdz labāko divdesmitnieku. Tikmēr Mauriņš ar 94 punktiem atrodas 32.pozīcijā.Kopvērtējuma 41.vietā ar 26 punktiem ir arī Kristens Aparjods, kurš gan šajā posmā nestartē, tā vietā Siguldā piedaloties pasaules čempionātā junioriem, kur sestdien izcīnīja zelta medaļu.Svētdien paredzētas dāmu un komandu stafetes sacensības.Kamaniņu divnieka ekipāža brāļi Andris un Juris Šici sestdien neveiksmīgi veica otro braucienu un ierindojās tikai 11.vietā. Tikmēr Latvijas nomināli trešā ekipāža Kristens Putins un Imants Marcinkēvičs sestdien bija 13.vietā, kamēr pirmajā braucienā kritienu piedzīvojušie Oskars Gudramovičs un Pēteris Kalniņš palika priekšpēdējie 24 divnieku konkurencē.Iepriekšējā nedēļā pasaules čempionātā Austrijas trasē Īglsā Latvijas kamaniņu braucēji nostartēja neveiksmīgi. Individuāli labākais rezultāts bija Šicu septītā vieta sprinta sacensībās. Septītā Latvija palika arī komandu stafetē. Tiesa, Putins un Marcinkēvičs izcīnīja bronzas medaļu divnieku sacensībās U-23 grupas ieskaitē.Jau nākamajā nedēļā pasaules labākie kamaniņu braucēji dosies uz Phjončhanu, kur pirms Pasaules kausa etapa notiks arī treniņnedēļa. Šeit Latvijas izlasei pievienosies arī Kristers Aparjods. Savukārt sezona noslēgsies ar sacensībām Altenbergā.