Par šīs kategorijas ceļotāju ielaišanu savās lidmašīnās paziņoja Šveices aviokompānija "Swiss International", norādot, ka sazinās ar ASV robežsardzes dienestu.Par ceļotāju ielaišanu savās lidmašīnā paziņoja arī aviokompānijas Ēģiptē un Katarā.""Egyptair" saņēmusi paziņojumu no Džona Kenedija lidostas Ņujorkā, ka apturēts prezidenta Donalda Trampa aizliegums pilsoņiem no Jemenas, Irākas, Lībijas, Somālijas, Sudānas un Irānas," pavēstīja avots Kairas lidostā.Viņš piebilda, ka ceļotājiem ar derīgām ASV vīzām būs ļauts izlidot uz ASV."Aviokompānijas, ieskaitot "Egyptair", savukārt informēja biļešu pārdevējus, ka šiem cilvēkiem tiek atļauts pasūtīt biļetes," sacīja avots.Kā ziņots, apgabala tiesnesis Džeimss Robarts Sietlā piektdien uz laiku bloķēja prezidenta Donalda Trampa izpildrīkojumu, ar kuru apturēta bēgļu programma un aizliegts iebraukt ASV septiņu musulmaņu valstu pilsoņiem.Viņš pieņēma šādu lēmumu pēc Vašingtonas un Minesotas štatu prasības apturēt šo Trampa rīkojumu, kas izprovocējis juridiskas cīņas ASV.Vašingtonas štats ir kļuvis par pirmo, kas vērsies tiesā pret šo Trampa rīkojumu, un šai prasībai šonedēļ pievienojās arī Minesota. Vašingtonas štata ģenerālprokurors Bobs Fērgusons paziņojis, ka Trampa rīkojums nodara ievērojamu kaitējumu iedzīvotājiem un faktiski pilnvaro īstenot diskrimināciju.Abi štati panāca pagaidu ierobežojošu rīkojumu, kamēr tiesa izskata prasību, kurā teikts, ka svarīgākās Trampa izpildrīkojuma sadaļas ir nelikumīgas un nekonstitucionālas.ASV federālie prokurori ir argumentējuši, ka Kongress piešķīris prezidentam pilnvaru pieņemt lēmumus par nacionālo drošību un imigrantu uzņemšanu.Štatu prasībā teikts, ka Tramps savā vēlēšanu kampaņā solījis aizliegt musulmaņu ierašanos ASV un turpinājis šo retoriku, aizstāvot izpildrīkojumā noteikto iebraukšanas aizliegumu."Izpildrīkojums faktiski pilnvaro štatu iesaistīšanos diskriminācijā uz nacionālās izcelsmes un/vai reliģijas pamata, tādējādi atceļot štatu vēsturisko pilsoņtiesību un reliģiskās brīvības aizsardzību," teikts prasībā, kurā šis rīkojums nosaukts par ASV Konstitūcijas pārkāpumu.Prasībā aicināts pastāvīgi bloķēt šī izpildrīkojuma daļas.Fērgusons paziņoja, ka šis rīkojums nodara būtisku kaitējumu Vašingtonas štata iedzīvotājiem, uzņēmumiem un izglītības sistēmai. Tas samazinās nodokļu ieņēmumus un radīs ievērojamas izmaksas štata aģentūrām, kā arī padarīs neiespējamu dažiem štata darbiniekiem un studentiem ceļot, sacīja štata ģenerālprokurors.Vašingtonas štatā bāzētie uzņēmumi "Amazon", "Expedia" un "Microsoft" atbalsta štata centienus apturēt Trampa rīkojumu, jo tas kaitējot arī šo uzņēmumu darbībai.Jau ziņots, ka Tramps 27.janvārī parakstīja rīkojumu, kas paredz pastiprināt iespējamo imigrantu vai bēgļu pārbaudi, lai atstātu "radikālos islāma teroristus ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm".Saskaņā ar šo rīkojumu visa ASV programma bēgļu izmitināšanai tiek apturēta vismaz uz 120 dienām, kamēr tiks pieņemti jauni stingri bēgļu pārbaudes noteikumi. Sīriešu bēgļu uzņemšana tiek apturēta uz nenoteiktu laiku vai līdz laikam, kad prezidents pats izlems, ka viņi vairs nerada draudus.Rīkojums arī paredz uz 90 dienām apturēt vīzu izsniegšanu cilvēkiem - gan ceļotājiem, gan imigrantiem - no Irākas, Irānas, Jemenas, Lībijas, Sīrijas, Somālijas un Sudānas.