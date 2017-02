Latvijas tenisisti Deivisa kausa izcīņā zaudē arī dubultspēlēs

Dubultspēlē Latvijas duets Miķelis Lībietis un Mārtiņš Podžus ar 3-6, 6-7 (2:7), 7-6 (7:5), 2-6 piekāpās talantīgajam Kasperam Rūdam un Viktoram Durasovičam, kas pēc trim aizvadītām cīņām licis nonākt iedzinējos ar 0-3. Līdz ar to šī dueļa liktenis zināms jau pirms svētdien gaidāmajām abām vienspēlēm.Kā jau tas iepriekš bija paredzams, dubultspēlē Latviju pārstāvēja nevis iepriekš pieteiktie Artūrs Lazdiņš un Rūdolfs Mednis, bet gan abi komandas pirmie numuri Lībietis un M.Podžus.Jau piektdien savu vienspēli Lībietis aizvadīja pamatīgi apslimis, taču viņš tik un tā devās laukumā sestdienas dubultspēlē. Pirmajā setā norvēģiem, izmantojot vienīgo breikbumbu, vienreiz izdevās lauzt mājinieku servi un triumfēt ar 6-3.Otrajā setā arī Latvija tika pie breika un nonāca vadībā ar 5-3, un varēja servēt par uzvaru setā, tomēr turpinājums mājiniekiem bija ļoti neveiksmīgs, jo Norvēģija atspēlējās un panāca 5-5.Ļoti izšķirošs brīdis pienāca nākamajā geimā, kad pretinieki ieguva divas breikbumbas, taču abos gadījumos ar teicamu M.Podža servi izdevās atspēlēties. Turpinājumā otrā seta liktenis tika izšķirts taibreikā, kura sākumā Norvēģijas tenisisti izvirzījās vadībā ar 4:0, turklāt viesi šo pārsvaru droši arī nosargāja, uzvarot ar 7:2.Trešajā setā Latvijas tenisisti ieguva vēl vienu breiku un atkal izvirzījās vadībā ar 5-3, taču arī šoreiz savu pārsvaru nespēja nosargāt, jo pie savas serves netika izmantotas trīs setbumbas, bet norvēģi panāca 5-5. Līdz ar to arī šis sets izšķīrās taibreikā, kura ievadā vadībā atradās Latvija, bet norvēģiem izdevās pārņemt vadību ar 5:4. Pēc tam gan mājinieki skaistā izspēlē panāca neizšķirtu un bija pārāki vēl divās izspēlēs pēc kārtas, tiekot pie uzvaras taibreikā ar 7:5 un triumfējot trešajā setā.Uzvara trešajā setā deva psiholoģisku pacēlumu, taču tas neatspoguļojās laukumā, jo ceturtā seta ievadā Norvēģija ātri tika pie diviem breikiem un izvirzījās vadībā ar 5-1. Mājinieki pēc tam bija pārāki pie savas serves, bet astotajā geimā Latvija pamanījās atspēlēt uzreiz četras mačbumbas, tomēr ar piekto reizi norvēģi savas iespējas izmantoja.Latvijas komanda dueli iesāka ar diviem zaudējumiem. Pirmajā mačā M.Podžus ar 3-6, 1-6, 5-7 piekāpās Rūdam, bet otrajā spēlē Lībietis ar 7-6 (7:5), 4-6, 1-6, 6-7 (3:7) zaudēja Durasovičam.Lībietis pēc savas pirmās pilnās profesionālās sezonas kļuvis par stabilu Latvijas otro raketi tenisā un šobrīd ATP rangā atrodas 380.vietā, bet iepriekšējā gada novembrī viņš sasniedza 352.pozīciju, kas ir viņa karjeras rekords. Pērno sezonu tenisists noslēdza novembra beigās, kad tikai trešo reizi karjerā spēja uzvarēt "Challenger" līmeņa turnīra spēlē. Kopš tā laika viņš oficiālos mačos nav piedalījies, bet nesen ilgstoši trenējās kopā ar Latvijas labāko tenisistu Ernestu Gulbi, kurš turpina atlabt no traumas.Tikmēr M.Podžus pasaules rangā šobrīd atrodas 860.pozīcijā. Pagājušo gadu latvietis noslēdza ar zaudējumiem trijos "Futures" sērijas turnīru pamatsacensību mačos pēc kārtas un rangā atradās 796.pozīcijā. Tik zemu viņš sezonu nebija beidzis jau četrus gadus. Šogad Podžus spēlē nedaudz veiksmīgāk un pagājušajā nedēļā "Futures" sērijas turnīrā Francijā aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, turklāt pirmoreiz vairāk nekā divu gadu laikā spēja uzvarēt pirmā trīssimtnieka tenisistu.Savukārt vien 18 gadus vecais norvēģu līderis Rūds rangā šonedēļ atrodams 217.pozīcijā, kas ir viņa karjeras rekords. Rūds gada sākumā spēlēja Čennajas "ATP World Tour 250" sērijas turnīra pamatsacensībās, kur gan zaudēja jau pirmajā mačā, bet pēc tam piedalījās Austrālijas atklātā čempionāta kvalifikācijā un izcīnīja divas uzvaras, ciešot neveiksmi vien izšķirošajā kārtā.Tāpat Rūds pērn septembrī piedalījās Čendu "ATP World Tour 250" sērijas turnīra pamatsacensībās, bet arī palika bez uzvarām, tomēr kopumā viņš pērnā gada otrajā pusē rādīja ļoti augstvērtīgu sniegumu.Ar Latvijas tenisistiem Rūds līdz šim savā karjerā nebija ticies.Tikmēr 19 gadus vecais serbu izcelsmes spēlētājs Durasovičs rangā atrodas 630.vietā. Viņš 2015.gada beigās bija pakāpies līdz 452.pozīcijai, bet pērn atkrita nedaudz zemāk. Tāpat Durasovičs karjeras laikā bijis 32.pozīcijā pasaules junioru rangā. Viņš šo gadu iesāka ar trim "Futures" turnīriem Turcijā, kuros kopā guva divas uzvaras.Durasovičs līdz šim pret Latvijas tenisistiem nebija spēlējis, bet pērn novembrī viņš vienā pārī ar Mārtiņu Podžu sacentās "Futures" sacensībās Igaunijā, tomēr abi cieta neveiksmi jau dubultspēļu pirmajā kārtā.Norvēģijas tenisa izlase Jelgavā ieradās ar trīs tās pasaules rangā visaugstāk esošiem sportistiem. Komandā iekļauti arī 17 gadus vecais Sīmens Sunde Bratholms, kurš atrodams ranga 1376.pozīcijā, savukārt 22 gadus vecais Jūakims Bjerke pašlaik pasaules rangā nav, bet karjeras laikā spējis pakāpties līdz 912.pozīcijai.Tikmēr Lazdiņš šobrīd atrodas pasaules dubultspēļu 1192.pozīcijā, bet vienspēlēs viņš ir 1469.vietā, kamēr Mednis dubultspēļu rangā ir 1290.pozīcijā, savukārt vienspēļu rangā viņš pašlaik ierindojas 1544.vietā.Latvijas komandā atkal nav Latvijas vīru tenisa līdera Ernesta Gulbja, kurš turpina atlabt no traumas un šo gadu vēl nav sācis.Latvijas un Norvēģijas tenisisti līdz šim Deivisa kausa izcīņas mačos nebija tikušies.Pēdējos gados Latvijas izlase Deivisa kausa mačus regulāri aizvada reģionos, spēlējot Liepājā, Valmierā un Daugavpilī, bet šoreiz cīņa pirmoreiz notiks Jelgavā.Latvijas un Norvēģijas pāra uzvarētājs Deivisa kausa izcīņas Eiropas-Āfrikas zonas otrās grupas otrajā kārtā 7.-9.aprīlī tiksies ar Maroku vai Dāniju, kas pēc pirmajām divām dienām atrodas vadībā ar 2-1. Arī zaudētājai par vietas saglabāšanu šajā grupā nāksies spēlēt ar kādu no šīm pretiniecēm. Ja Latvijai pretim stāsies Dānija, cīņa notiks savā laukumā, bet ar Maroku būs jātiekas izbraukumā.Tikmēr izšķirošās cīņas par vietu Eiropas-Āfrikas zonas pirmajā grupā notiks 15.-17.septembrī.Pērn Latvijas tenisisti Deivisa kausā pirmajā kārtā Daugavpilī pieveica Monako, bet otrajā kārtā ar 1-4 izbraukumā piekāpās Baltkrievijai, nekvalificējoties izšķirošajai cīņai par iekļūšanu pirmajā grupā.Latvijas izlase Eiropas-Āfrikas zonas pirmajā grupā spēlējusi 2008., 2010. un 2014.gadā, tomēr nevienu no reizēm nav spējusi tajā noturēties.