Psihiatres Lauras padoms, kā samazināt ziemas skumjas

Mūsdienu sabiedrībā cilvēku darbi un pienākumi lielākoties netiek pielāgoti sezonalitātei. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tieši ziemas periodā ikdienas lietas varētu likties grūtāk paveicamas un nogurdinošākas. Ziemas aukstumā cilvēki biežāk ir mājās un saņem mazāk impulsu no ārējās vides.Ziemā ir vairāk laika, lai izvērtētu savu dzīvi kopumā, kas varbūt krāsojas tumšākos toņos nekā vasarā, kad viss padodas vieglāk, saule spīd ilgāk un spožāk. Viens no veidiem, kā mazināt skumjas, ir doties ārā, aktīvi izkustēties un izbaudīt ziemas priekus. Vai arī tieši pretēji – aizbraukt uz kādu saulaināku un siltāku vietu. Vērtīgi ir apzināties un pieņemt, ka mēs esam dabas sastāvdaļa un ar mums notiek tādi paši procesi kā ar visām dabas parādībām mums apkārt. Ziema ir secinājumu, plānu un apņemšanos laiks.Dažkārt skumju iemesls ir kaut kas tāds, kas dzīvē nav īsti izdevies. Ja vasarā domas par to netraucē, varbūt ir vērts problēmu risināt pēc būtības, lai nākamajā ziemā varētu rāmi nodoties pārdomām un izbaudīt mieru, ko daba mums piedāvā.