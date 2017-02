Aculiecinieks stāsta, ka pirmoreiz objektu pamanījis, kad tas pārlidojis pāri laukam, kas atrodas pie viņa mājas.Vīrietim nebija ne jausmas, ko domāt par savādo objektu. Kad viņš to ieraudzījis, vīrieša vienīgais instinkts bijis izņemt telefonu un sākt to filmēt, jo ko tādu viņš iepriekš nebija redzējis.Tas lidojis pāri kokiem diezgan ātrā tempā prom no viņa mājas."Tam bija tumša kupolveidīga forma ar punktu augšdaļā, kā arī no tā karājās stīgām līdzīgi piedēkļi," stāsta aculiecinieks.Vīrietis stāsta: "Es vienmēr esmu bijis skeptisks pret paranormāliem notikumiem, bet, kad ieraudzīju šo lietu, man kļuva interesanti, un es nevaru paskaidrot, kas tas ir."Vīrietis objektu pazaudējis pēc tam, kad tas aizlidojis aiz kalniem.Aculiecinieks skaidro, ka videomateriālam uzlikts filtrs, jo viņš to ievietojis attēlu un video kopīgošanas sociālajā tīklā "Snapchat".