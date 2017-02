Pēc viņa teiktā, ja ir "problēmas ar to, ka zēni un meitenes ir kopā klasē, tad ir jārisina problēma, nevis vienkārši jānodala dzimumi".Kā pavēstīja ministrs, pārāk daudzām skolām "ir piešķirta pagaidu atļauja vairākus gadus nošķirt zēnus un meitenes. Mēs nedomājam, ka tas ir atļaujams".Šobrīd ir atļauts zēnus un meitenes mācīt atsevišķās klasēs, ja skola garantē viņiem vienādu izglītības standartu.Pagājušā gada rudenī Zviedrijas mediji ziņoja, ka daudzas skolas, ieskaitot vairākas musulmaņu skolas, nošķir zēnus no meitenēm fizkultūras stundās. Skolas šādu soli pamatoja ar to, ka tas mudina meitenes piedalīties fizkultūras stundās.