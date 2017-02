Lai arī bija gaidīti pieci bērni, gripas dēļ uz nodarbību, kas atkal notiek pēc ilgāka pārtraukuma, šoreiz ieradušās vien Paula un Annemarija. Abām šī ir pirmā reize, tāpēc, lai iejustos lielās ņūfaundlenda meitenes, vārdā Zum Zum, kompānijā, atrodot grāmatā paslēptos kārumus, vispirms viņai ļauts izvēlēties, ko meitenēm lasīt, vēsta LTV ziņu raidījums "Panorāma".Tāpat kā citi suņi, kas arī piedalās lasīšanas nodarbības, arī Zum Zum ir speciāli apmācīta. Vienmēr mierīga un pacietīgi klausās bērnu lasījumos. Tas viņus nomierina un bērni vairs nebaidās arī kļūdīties, uzsver bibliotēkā. Tas bērnus motivē lasīt un prasmes arvien uzlabojas."Suns vienkārši klausās, bērnu nepārtrauc," paskaidroja Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekāre Līga Bujane. "Bērnam līdz ar to nav satraukuma, ka suns varēs viņam kaut ko pārmest, ka nepareizi vai par ātru lasi. Un bērni nomierinās. Viņi arī pabaro sunīti un ir miers.”Ideja par lasīšanu kopā ar suņiem sākās pirms pieciem gadiem Zinātnieku naktī, kad tēma bija enerģija. Valmieras bibliotēkā nodomāja - bērniem to varētu dot suns, turklāt zināms, ka daudzviet pasaulē suņu jeb kanisterapiju pielieto arī cilvēku ārstēšanā. Bibliotēkā gan uzsver, ka šīs nodarbības nav terapija, bet suns vienkārši palīdz bērniem atraisīties un rada interesi."Šis sunītis, kas ienāk bibliotēkā, ir reāls, dzīvs. Ar viņu var samīļoties un man liekas, ka daudziem bērniem šajā steigā pietrūkst ģimenes mīlestības, savstarpējās mīlestības un dzīvnieks to kompensē," stāsta Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa.Kopš Valmieras bibliotēkā uzsāktas lasīšanas nodarbības kopā ar suņiem, šo pieredzi pamazām pārņem arī citas vietas Latvijā. Pēc nodarbības bērni arī izkustās, savu pacietīgo klausītāju izvedot pastaigā.