Noskaties iespaidīgo Kolimas vulkāna izvirdumu Meksikā. VIDEO

Meksikā piektdienas pēcpusdienā atdzīvojies Kolimas vulkāns, izspļaujot no krātera dūmus un pelnus 4000 metru augstumā.Sprādzienu varēja saskatīt vairāku kilometru attālumā, izvirdušos pelnus izmeta tuvējo štatu apkārtnē.Neskatoties uz spēcīgo izvirdumu, varasiestādes ziņoja, ka nav nepieciešama apkārtējo iedzīvotāju evakuācija.3800 metru augstais vulkāns palielinājis savu aktivitāti kopš Oktobra, radot izvirdumus augstumā no 1000 - 4000 metertiem.Kopš 3. janvāra pielielinājusies arī sprādzienu magnitūda.Kolima ir viens no valsts aktīvākjiem vulkāniem, un tas atrodas Meksikas rietumos starp Kolimas un Halisko štatiem.