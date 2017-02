Porziņģim pieticīga metienu precizitāte zaudējumā pret NBA čempioni "Cavaliers"

"Knicks" komandai šis bija trešais zaudējums pēdējo četru maču laikā.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 29 minūtes, kuru laikā guva deviņus punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas. Latvietis grozā raidīja divus no septiņiem divpunktniekiem, vienu no trim tālmetieniem un divus no pieciem "sodiņiem".

Latvietis šajā cīņā atzīmējās arī ar divām rezultatīvām piespēlēm, vienu pārtvertu bumbu, trim blokiem, divām kļūdām un piecām piezīmēm.

"Knicks" sastāvā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Brendons Dženingss, kuram arī desmit rezultatīvas piespēles, bet 17 punktus pievienoja Kortnijs Lī un Karmelo Entonijs.

Savukārt "Cavaliers" rindās Lebrons Džeimss izcēlās ar 32 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām, kamēr 23 punktus un 16 bumbas zem groziem pievienoja Kevins Lavs.

Klīvlendas klubam šajā mačā nevarēja palīdzēt viens no līderiem Kairijs Ērvings, kamēr savainojumu turpina ārstēt "Knicks" saspēles vadītājs Deriks Rouzs.





Jau pirmajā minūtē Porziņģim bija iespēja mest divus soda metienus, trāpot vienu no diviem, bet mača sākumā vairāki latvieša metieni nebija precīzi, pirmos punktus latvietim no spēles gūstot sestajā minūtē pēc pustālā metiena.

Tikmēr cīņas sākums starp abām vienībām izvērtās diezgan līdzvērtīgs, bet pirmās ceturtdaļas noslēdzošajās minūtēs "Cavaliers" veica nelielu izrāvienu un atpūtā devās ar deviņu punktu pārsvaru - 34:25.

Porziņģis kopumā šajā mačā laukumā nebija diez ko manāms, kamēr pirmā puslaika turpinājumā pašreizējie NBA čempioni turpināja palielināt pārsvaru, kas brīdi pirms lielā pārtraukuma sasniedza arī 21 punktu (64:43).

Arī otrā puslaika ievadā "Cavaliers" turpināja audzēt vadību, kamēr Porziņģa metieni lidoja grozam secen. Divarpus minūtes līdz trešās ceturtdaļas beigām viesi no Klīvlendas atradās vadībā jau ar 27 punktiem (84:57). Tiesa, cīņas turpinājumā "Knicks" pakāpeniski tuvojās pretiniekiem.

Latvijas basketbolists savus nākamos punktus guva vien noslēdzošās ceturtdaļas ceturtajā minūtē, kad realizēja divus punktus ar sodu, turklāt dažas minūtes vēlāk pirmo reizi šajā mačā bija precīzs arī no tālmetienu līnijas.

Tikmēr "Knicks" uz neilgu brīdi atjaunoja intrigu, jo pēc Entonija bumbas trieciena grozā no augšas 59 sekundes līdz pamatlaika beigām rezultāts kļuva vairs tikai 106:101 par labu "Cavaliers". Tomēr izšķirošajos brīžos atkal veiksmīgāki bija Klīvlendas basketbolisti, nodrošinot diezgan drošu panākumu.

Viens no "Knicks" neveiksmīgā snieguma iemesliem šajā mačā bija arī soda metieni, jo šoreiz tika iemesti vien 14 no 28.

Ar 22 panākumiem 52 spēlēs "Knicks" komanda joprojām ir Austrumu konferences 11.pozīcijā. Astotajā pozīcijā esošajai Šarlotes "Hornets" vienībai ir 23 uzvaras 50 cīņās.

Savukārt "Cavaliers" ar 34 uzvarām 49 mačos ir Austrumu konferences pirmajā pozīcijā.

Nākamo maču "Knicks" aizvadīs pirmdien savā laukumā pret Losandželosas "Lakers", bet pēc tam sekos vēl trīs mači savu skatītāju priekšā, no kuriem noslēdzošais būs 12.februārī pret Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs".



LETA / Foto: AP/Scanpix/LETA