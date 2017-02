Piemēram, trešdienas, 1. februāra, rītā Rasnačs sociālajā tīklā Facebook ne tikai tīksminājies par žurnālistes Elitas Veidemanes piedzīvojumiem Taizemē, bet arī devis viņai padomus, komentējot Elitas publiskotās bildes. „Tur ir ļoooti viltīga saule. Piecepumā var iegrābties vienā rāvienā, kas var samaitāt visu ceļojumu. Esi piesardzīga! ;) Iesaku katru dienu izmantot masāžu, ļaut zivtiņām paskrubināt pēdas, saēsties pasaulē garšīgākos mango, ananasus un citus augļus! :) Jā, un vēl viens ieteikums. Labāk izmantot tikai Wi-Fi interneta pakalpojumus. Ja izmanto mobilo internetu (modemu), var iegrābties milzīgos parādos…” – tā darba laikā internetā pļāpā tieslietu ministrs.





Šādus padomus tieslietu ministrs Rasnačs laikā, kad it kā viņam vajadzētu pildīt ministra pienākumus, devis Elitai Veidemanei, kura atpūšas Taizemē.

Šī viņa aktivitāte nav palikusi nepamanīta. Piemēram, kāds Vilors Eihmanis, Latviešu vēlētāju biedrības priekšsēdētājs, vērsies gan Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, gan Valsts kontrolē, norādot: „Cilvēkiem nav pieejamas taisnīgas tiesas. Ilgus gadus tiesas par to tiek kritizētas. Par to uz sūdzībām Dzintars Rasnačs pēc būtības neatbild. Lai gan kā ministrs no nodokļu maksātāju naudas saņem labu algu. Ministrs darba laikā čato ar Elitu Veidemani. Pa kuru laiku viņš strādā?”Jāpiebilst, ka Dzintars Rasnačs patiešām ir aktīvs sociālo tīklu lietotājs. Viņš regulāri internetā publiskai apskatei ievieto fotogrāfijas no savas privātās un darba dzīves, atrādot sevi visdažādākajās situācijās. Un viņa feisbuka profilā šobrīd skatāmi jau vairāki tūkstoši attēlu.