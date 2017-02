Vienīgos vārtus šī mača pirmajā trešdaļā guva Kevins Dalmens.

Jau ar spēles pirmajām minūtēm abas komandas spēlēja aktīvu un atklātu hokeju, bet 12.minūtē noraidījumu par pretinieka turēšanu saņēma Rīgas "Dinamo" hokejists Gunārs Skvorcovs. Vairākuma realizēšanai "Baris" bija nepieciešamas tikai 16 sekundes, jo pēc metiena no zilās līnijas rezultātu atklāja kanādietis ar Kazahstānas pasi Dalmens. Neilgu brīdi vēlāk 2+10 minūšu noraidījumu aiz saviem vārtiem par netīru spēka paņēmienu nopelnīja Jēkabs Rēdlihs, taču šoreiz Astanas komandas hokejistiem vairākumu realizēt neizdevās, turklāt tā laikā lieliska iespēja panākt izlīdzinājumu bija Gintam Meijam, kurš vārtu guvumā nepārvērta izgājienu vienatnē pret vārtsargu.

Savukārt jau otrās trešdaļas pirmajā minūtē "Baris" vēlreiz raidīja ripu rīdzinieku vārtos, taču šoreiz guvums netika ieskaitīts, jo vārtsargu Jāni Kalniņu naturalizētais Brendons Bočenskis pārspēja, veicot metienu ar roku. Cīņas turpinājumā Rīgas "Dinamo" hokejistiem bija pāris iespējas panākt izlīdzinājumu, taču izdevības palika neizmantotas, turklāt arī 28.minūtē mājinieku nopelnītais noraidījums netika realizēts. Pēcāk jau pa divu minūšu sodiem nopelnīja Tims Sestito un Guntis Galviņš, taču mazākumus Latvijas klubs izturēja, lieliski vārtos spēlējot arī Kalniņam.

Rīgas komandai šajā mačā atkal nesekmējās ar vārtu gūšanu, turklāt otrā perioda beigās tika nopelnīts vēl viens vairākums, tomēr vienā no epizodēm ripu uz vārtiem bez tās apstādināšanas raidīja Lauris Dārziņš, ko gan "Baris" vārtsargs atvairīja, taču pa atlēkušo ripu ar iespēju to raidīt tukšos vārtos netrāpīja Māris Bičevskis. Aptuveni deviņas minūtes līdz pamatlaika beigām rīdziniekus no droša vārtu zaudējuma glāba Kalniņš, bet turpinājumā rezultāts vairs nemainījās, lai gan cīņas beigās rīdzinieki bija iespieduši "Baris" hokejistus viņu aizsardzības zonā.

Rīdzinieki sezonas noslēdzošo izbraukumu sāka trešdien, kad ar 1:2 piekāpās Hantimansijskas "Jugra", bet piektdien "Dinamo" ar 2:4 zaudēja Jekaterinburgas "Avtomobilist", tādējādi Latvijas klubs pašlaik ir piedzīvojis trīs zaudējumus pēc kārtas.

Tiesa, rīdziniekiem šajā izbraukumā nevarēja palīdzēt seši savainoti spēlētāji - veselības problēmas ir aizsargiem Krišjānim Rēdliham un Georgijam Pujacam, kā arī uzbrucējiem Miķelim Rēdliham, Nikolajam Jeļisejevam, Kasparam Saulietim un Pjotram Sčastļivijam.

Abas komandas iepriekšējo reizi tikās pagājušajā nedēļā, kad Rīgā "Dinamo" zaudēja ar 2:3. "Dinamo" pēdējās piecās spēlēs cietusi četrus zaudējumus, kamēr "Baris" iepriekšējās astoņās cīņās tikusi pie sešām uzvarām.

"Baris" ar 87 punktiem 57 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē un pretendē uz iekļūšanu izslēgšanas turnīrā. Trīs spēles pirms regulārā čempionāta beigām Astanas vienība devītā vietā esošo Novosibirskas "Sibirj" apsteidz par astoņiem punktiem.



"Dinamo" un "Baris" KHL čempionātos savā starpā tikušās 17 reizes, bet rīdzinieki šajās cīņās tikuši pie piecām uzvarām.

Rīgas "Dinamo" izbraukumā devās ar 23 hokejistiem - trim vārtsargiem, astoņiem aizsargiem un 12 uzbrucējiem. Galvenā trenera Normunda Sējēja un viņa palīgu Sanda Ozoliņa, Aigara Ciprusa, Jura Klodāna un Raivja Miezāna rīcībā bija vārtsargi Jakubs Sedlāčeks, Jānis Kalniņš un Toms Tomovics; aizsargi - Guntis Galviņš, Oskars Cibuļskis, Aleksandrs Jerofejevs, Ralfs Freibergs, Jēkabs Rēdlihs, Uvis Balinskis, Kristaps Zīle un Imants Ļeščovs; uzbrucēji Tims Sestito, Miks Indrašis, Lauris Dārziņš, Gints Meija, Koltons Gilīss, Gunārs Skvorcovs, Vitālijs Pavlovs, Māris Bičevskis, Edgars Kulda, Roberts Lipsbergs, Filips Toluzakovs un Georgs Golovkovs.

Rīdzinieki jau pirms divām nedēļām zaudēja izredzes tikt izslēgšanas turnīrā. Ar 54 punktiem 58 spēlēs Latvijas klubs ir pēdējā vietā Rietumu konferencē, bet visā līgā ieņem 29.vietu starp 30 komandām, apsteidzot vienīgi Novokuzņeckas "Metallurg".

KHL regulārajā čempionātā piedalās 29 komandas no astoņām valstīm - Krievijas, Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Somijas, Slovākijas, Horvātijas un Ķīnas.

Regulārajā čempionātā katra komanda, tāpat kā pērn, aizvadīs pa 60 spēlēm.

KHL regulārais čempionāts noslēgsies 18.februārī, trīs dienas vēlāk sāksies izslēgšanas spēles, bet Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti ne vēlāk kā 20.aprīlī.

Aizvadītajā sezonā Gagarina kausa finālā Magņitogorskas "Metallurg" sīvā sērijā ar 4-3 uzvarēja Maskavas CSKA vienību, otro reizi kluba vēsturē tiekot pie KHL galvenās balvas.



LETA / Foto: Edijs Pālens/LETA