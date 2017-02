Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 6. februāris

Brīvdienās notikusi jauna iepazīšanās var izrādīties tikai īsa un turklāt mānīga aizraušanās. Mirklis kaisles, kas vēlāk var likt rūgti vilties. Šodien velti savas domas finansiālās situācijas sakārtošanai un uzlabošanai. Zvaigznes sola, ka šodien noslēgti darījumi jau pēc mēneša var nest galvu reibinošu peļņu.Grūtsirdībai un kompleksiem nav vietas, Vērsi! Ja par savu veikumu neesi drošs, uzliec vislabāko pārliecināta cilvēka masku un dodies prezentēt savu redzējumu. Tavas idejas gūs atbalstu, tavu darbošanos novērtēs visaugstākajos līmeņos. Vakarpusi velti intimitātei, sarunām par sev svarīgām tēmām.Atliec tālejošu plānu īstenošanu, šis nav labākais brīdis. Iespējams, tavā rīcībā ir kāda maldīga un kļūdaina informācija, bet tu to vari ņemt par pamatu lielu lietu būvēšanai. Šodien svarīgi piesargāties it visā un nesākt neko jaunu. Tam piemērotāks laiks būs nedēļas otrā puse.Materiāla rakstura problēmas šodien risinājumu vēl negūs, bet rīt gan vari saņemt šajā jomā gandarījumu. Daudzus Vēžus, īpaši sievietes, burtiski vilks pie kāda pretējā dzimuma pārstāvja, kurš ikdienā nav sastopams. Ilgas un sapņi baros visu dienu. Labos vārdus gūsi atpakaļ divtik vairāk.Šodien var tikt aizskarta kāda tev aktuāla un pat sāpīga tēma. Reakcija uz situāciju noteiks tavu garastāvokli. Neļaujies nekādām baumām un nepakļaujies zemiskai rīcībai. Šī diena labi piemērota naudas lietu sakārtošanai, tostarp drīksti aizdot naudu kādam no vistuvākajiem, kam tā šobrīd akūti nepieciešama.Lai cik strauji risinātos notikumi, mēģini stāvēt ārpus epicentra, kā arī visu daudzkārt pārdomā. No tava lēmuma šodien var būt atkarīgi citu ļaužu dzīves pavērsieni. Būtiski ir saglabāt empātiju. Nelec visām pudelēm par korķi, lūkojies uz notiekošo filozofiski.Par sevi liks manīt neizpildīti solījumi, nenomaksāti rēķini un atliktas lietas. Visa šodiena atgādinās par pagātni. Attiecību jomā daudzi var saskarties ar "saucieniem" no pagātnes, piemēram, piepeši uzradies bijušais mīļotais var par sevi atgādināt sevišķi kolorītā veidā. Jūtas - nospriegotas.Enerģija nedaudz noplaks, un noskaņojums būs vairāk apcerīgs nekā aktīvs un uz darbošanos vērsts. Mierīga diena tiem, kuru dibenus nesvilina atbildība pret citiem. Emocijām var izrādīties liela loma. Pūlies ieklausīties sevī un sajūtās, un nedari neko tādu, ko nevēlies darīt principu dēļ.Strēlnieku šodien neapturēs nekas. Burtiskā nozīmē - nekas! Milzīgs enerģijas lādiņš, spēcīgs dzīvesspars, liela netaisnības izjūta un klaja taisnprātība - tas viss var tevi piemeklēt šodien. Starp citu, vīriešu dzimuma Strēlnieki šodien var iekulties pat kautiņā.Ļoti daudz enerģijas veltīsi tam, lai tiktu pamanīta. Stipra vajadzība pēc atzinības, novērtējuma un pat slavas. Ja jūties pārliecināti par savām pozīcijām, šodien vari veikt spēcīgu manifestu jomā, kurā darbojies. Taču rēķinies, ka arī ienaidnieku rindas kļūs kuplākas.Iepriekš mazsvarīgas nebūšanas šodien var kā sniega bumba velties no kalna lejā arvien lielāka. Tu vari problēmu apturēt, taču tikai uz laiku. Svarīgus lēmumus neuztici sev, bet gan citiem - par tevi vecākiem - cilvēkiem. Tas ļaus izbēgt no lielām nepatikšanām.Liela iespējamība radīt pārpratumus tur, kur teorētiski tiem nevajadzētu rasties. Daudz vārdu, maz jēgas. Šodien nodarbojies vairāk ar garīga rakstura lietām, noteikti nerisini sasāpējušus sadzīviskus jautājumus. Vakarpusē saposies un iepriecini savu mīļoto.