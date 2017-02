Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 7. februāris

Izcila diena tiem, kuri savu komfortu spēj radīt sev paši! Jebkuri saimnieciskie darbi - remonts, paštaisītu mēbeļu darināšana vai floristika - šodien padosies jo īpaši labi. Izmanto veiksmīgo laiku un radi lietas, ja uz to ir talants! Tāpat veiksmīga diena naudas ieguldījumiem tālejošos plānos.Būtiski atrast vienojošo punktu ar tiem, ar kuriem parasti rodas domstarpības. Atrodi vienu gaišu staru, pa kuru tuvoties cilvēkiem, kuri iepriekš radījuši konfliktsituācijas. Labs laiks visiem Vēršiem, kuri strādā radošajās nozarēs. Tavas idejas un veikumu novērtēs daudzi.Šodien svarīgu lomu notikumos var spēlēt paziņas un draugi. Nedarbojies lepnā vientulībā, - lūdz palīdzību, ja tā ir vajadzīga! Sabiedrībā vari nejusties īpaši ērti un varētu pārņemt izteikta kautrība. Diena nav piemērota lielu pirkumu veikšanai.Savaldība - šīs dienas svarīgākais vārds. Daudz kas var izsist rāmo Vēzi no līdzsvara, tāpat pastāv iespēja, ka nokaitinās paši tuvākie, tostarp cilvēks, ar kuru jau sen tevi saista simpātijas un draudzība. Neklausies baumās. Rīkojies pēc priekšrakstiem, nevis kā iegribas.Ja jākārto kādi pārbaudījumi vai jāiziet ugunskristības kādā jomā - diemžēl šī diena nesola fortūnu. Ja vien iespējams, jebkāda veida pārbaudījums pārliec par dažām dienām uz priekšu. Pārāk liels nejaušības faktors var radīt neizdošanos. Taču kopumā dienai ir gaišs starojums.Pirms meties cīņā par savu taisnību, apdomājies, ko par to teiktu tava, piemēram, vecmāmiņa. Jaunavas šodien īpaši pakļautas maldu varai, egocentrismā balstītai ideoloģijai un sava - nepareizā! - viedokļa uzspiešanai. Ieklausies citos, vari uzzināt daudz ko vērtīgu, kas vēlāl lieti noderēs darbā.Svari izsvārstīsies ārpus pierastās rutīnas un var sevi labprātīgi pakļaut apstākļiem, kas iegriezīs gluži svaigu dzīves ceļu. Daudzi domās par darba maiņu. Ja lēmumiem pamatā ir finansiāli apsvērumi, nevis sirds sauciens, šādas idejas drīz apsīks. Darbojies saskaņā ar sirdsapziņu un notici savām spējām. Nost ar kompleksiem un saliektu muguru!Labāk pastāvi nedaudz maliņā. Ja apkārt mutuļo procesi, bet tu vēl neesi līdz lietas būtības kodolam aizēdusies, nemeties epicentrā. Šodiena lieliski piemērota diena jaunu attiecību uzsākšanai, pārejot augstākā līmenī. Piemēram, uzsākot kopdzīvi.Rīkojies drosmīgi un pārliecinoši. Šādā veidā nevienam neienāks prātā tevi apturēt, jo tava harisma šodien var nospēt liktenīgu lomu. Ja gribi uzņemties risku - dari to! Neklausies citos, sevišķi skauģos un "sēnēs". Šī ir nedēļas visveiksmīgā diena tieši Strēlniekiem.Vari saskarties ar sajūtu, ka pietrūkst atbalsta tavām idejām. Īpaši tas attiecas uz rutīnas procesiem darbā, kurus tu, iespējams, redzi labāk izpildāmus jaunā metodē, nevis vecajā, senilajā. Stāšanās pret "baru" labu galu neņems, tāpēc lielākās idejas pārmaiņām pietaupi nākamajai nedēļai un tad nāc ar tām klajā.Daudzas Ūdensvīra sievietes šodien būs gluži neatvairāmas. Šarms un harisma var sagrozīt galvu ne vienam vien! Ja neesi attiecību saistībās, šodien drīksti flirtēt uz nebēdu. Kāds šķelmīgs skats var iegriezt likteņa griežus tev labvēlīgi. Vieglums it visā. Daudz smieklu un jautrības.Saskaroties ar kritiku, pacenties nevis apvainoties, bet gan ieklausīties. Šodien tavas kļūdas citiem būs kā uz delnas redzamas. Riskanti sākt jaunas lietas un triekties tur, kur vēl it kā pa tumsu tausties. Tas attiecas arī uz attiecībām. Prātīgums šodien - pāri visam, ievēro!