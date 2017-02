Kā Olga Rajecka uz kuģa nosvinēja vīra 45. jubileju. FOTO

Kā Olga Rajecka uz kuģa svinēja vīra Ivo Bankava jubileju































































































Svētdien, 5. februārī, Ivo apritēja 45. gadskārta, ko viņš atzīmēja pavisam šaurā lokā – kopā ar Olgu un viņas meitu Mariju Miglinieci. Tiesa, svinību loku par šauru var uzskatīt nosacīti, jo savu dzimumdienu Ivo bija izvēlējies pavadīt uz kruīzkuģa “Romantika” Baltijas jūrā, tāpēc par to lietas kursā bija arī vismaz 1000 kuģa pasažieru.Ņemot vērā, ka “Romantika” šajā reisā svinēja atkalatgriešanos Rīgas ostā un Latvijas Kuģu reģistrā, kā arī Latvijas karoga uzvilkšanu mastā, lauzīt galvu par izklaidēm nevienam nenācās. Svinīgā ceremonija sākās uz kuģa klāja, vēl Rīgas ostā esot, ar amatpersonu uzrunām, un karoga padošanu no rokas rokā, līdz tas uzvijās mastā.Arī Olga šoreiz baudīja brīvdienas – noskatījās koncertus, šovprogrammas, aktīvi atbalstīja māksliniekus – grupas “Mākoņstūmēji” un “The Sound Poets”–, padejoja un piedalījās loterijās. Tajās, starp citu, viņiem veicās itin labi. Pirmajā vakarā Ivo laimēja masāžas krēmu komplektu, bet nākamajā viņu kompānija tika pie sešām pudelēm kuģa vīna.Publiski Olga vīru jubilejā sveica kuģa šovprogrammu zālē, kolīdz pulkstenis vēstīja par 5. februāra iestāšanos. Uz brītiņu aizlavoties no savas kompānijas, Olga pēkšņi iznāca uz skatuves, kur viņu jau gaidīja grupa “Mākoņstūmēji”. Sveikdama savu mīļoto jubilejā, viņa izpildīja nu jau par jubilejas hitu kļuvušo “Kad man vairs nebūs 16”. Ivo to noklausījās, aizkustināts sēžot skatuves priekšā pie sievas kājām. Jubilārs pie miera nedevās arī pēc sveikšanas, bet gan kopā ar savējiem baudīja jautrus brīžus uz deju grīdas, kā arī fotografējās ar sievas talanta cienītājiem.