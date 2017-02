Veicot izmaiņas normatīvajos aktos, valsts izdarījusi "lāča pakalpojumu" vecākiem, kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Viņi šonedēļ sākuši saņemt e-pastus, ka bērnudārzi paaugstina mācību maksu, svētdien vēstīja raidījums "LNT Ziņu TOP 10".



E-pastos bērnudārzu vadītāji informē par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos un sniedz garu paskaidrojumu tam, kādēļ cena tiek celta. Vecākus šādas ziņas pārsteidz, jo vēl pirms dažām dienām, piemēram, Rīgas pašvaldības vadītājs ziņoja par to, ka paaugstina pašvaldības līdzfinansējumu bērniem vecumā līdz četriem gadiem. Tomēr runāt kameras priekšā praktiski neviens nav gatavs, jo nevēlas bojāt attiecības ar sava bērnudārza vadību. Atklātai sarunai piekrīt arhitektu biroja vadītājs Vladimirs Volkovs.

"Iepriekš man sanāca maksāt, pieņemsim, par to pašu bērnudārzu, Saulkrastos deklarējoties, 11 eiro un ēdināšanu. Šobrīd tie ir 71 eiro un ēdināšana. Tas nozīmē, ka no tiem 60 eiro, kas ir nākuši klāt, vai nu jāatsakās bērnam no pulciņiem kādiem vai nu nezinu, kā rīkoties, godīgi sakot," teica Vladimirs.

Kopš 2013.gada valsts finansiāli atbalstīja vecākus, kuru bērni gaidīja rindā uz pašvaldības bērnudārziem. Tomēr bija noteikts, ka valsts un pašvaldības kopējais atbalsts nedrīkstēja pārsniegt 228 eiro Rīgā un Pierīgā un 185 eiro pārējās pašvaldībās. Valsts bija stingri noteikusi, ka šāds atbalsts tiks maksāts tikai trīs gadus, kuru laikā pašvaldībām jāatrod veids, kā atrisināt rindu problēmas. Vienlaikus tika nolemts grozīt normatīvos aktus, kas noteica, kā pašvaldībām jāaprēķina izmaksas uz vienu bērnu, lai šis aprēķins kļūtu godīgāks un tiktu ņemtas vērā visas izmaksas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kas izstrādājusi grozījumus, tagad par cenu kāpumu ir neizpratnē. "Pēc savas būtības nevarētu būt jāmaksā vairāk tieši tādēļ, ka ir mainīta metodika. Jāmaksā vairāk ir acīmredzot tādēļ, ka bērnudārziem ir parādījušās kādas jaunas papildprogrammas vai vienkārši bērnudārzs ceļ cenu," komentēja VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.

Tomēr pirmsskolas izglītības iestāžu biedrībā skaidro, ka izmaiņas pakalpojuma maksā atkarīgas no vairākiem faktoriem - pašvaldības, kurā bērns deklarēts, bērna vecuma un valsts dotācijas. Pēc būtības tagad mainījusies līdzfinansējuma aprēķina formula. Izmaksas aprēķina divām vecuma grupām atsevišķi, veiktas arī citas izmaiņas, kas skārušas atsevišķas izmaksu pozīcijas.

"Man ir jānoņem nost ieņēmumi no valsts un jāpieliek klāt tajā vecāku rēķinā, tad sanāk, ka man samazinās ieņēmumi priekš skolotāju algām un tāpēc man ir kādam jāceļ cena," skaidroja privātās pirmsskolas iestādes "Prosum" vadītāja Sandra Daubure.

Lai ievērotu vienlīdzības principu, cena tiek brālīgi pacelta visiem audzēkņiem. Izmaiņas līdzfinansējuma apmērā atkarībā no bērna vecuma šo starpību var nedaudz izlīdzināt. Taču vēl viens būtisks aspekts, kas ietekmē vecāku izmaksas, ir pašvaldība, kurā bērns deklarēts.



"Ja mēs ņemam manis minētās 12 pašvaldības, ar ko mēs sadarbojamies, tad deviņās izmaksas summas pēc jaunās metodikas ir palielinājušās, bet trīs pašvaldībās summas ir samazinājušās. Un varu apgalvot diezgan droši, ka samazinājumam nav nekāda pamata. Un mēs noteikti jautāsim, kāpēc, piemēram, Saulkrastos ir milzīgs samazinājums," teica "Bebe.lv" direktors Juris Stikāns. Uz ievērojamo līdzfinansējuma apmēru atšķirību norāda arī Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība. Galvenais jautājums - kāpēc, rēķinot pēc vienas metodikas, pašvaldību līdzfinansējums var tik ļoti atšķirties. Biedrības vadītāja Daina Kājiņa vērtēja, ka pašvaldības nerēķina korekti, jo izmaksas uz vienu bērnu ar tik ārkārtīgi lielu amplitūdu ir grūti saprotamas.

Pašvaldību līdzfinansējuma atšķirības svārstās pat 80 eiro robežās. Saulkrasti ir viena no pašvaldībām, kur līdzfinansējums vienam bērnam ir samazinājies viskrasāk - par 43 eiro. Novada domei tam ir savs skaidrojums - pirmsskolas izglītības iestāžu remontdarbi, kā arī bērnu skaita izmaiņas.

VARAM pārstāvis Eglīts atzīst, ka ir bijuši gadījumi, kad ir šaubas par uzrādītajām izmaksām. Privātajiem bērnudārziem pieejamo finansējuma apjomu nosaka arī bērnu skaits privātajos bērnudārzos uz 1.septembri. Tādējādi, ja kāds tieši šajā datumā nav bijis bērnudārza sarakstā, valsts mērķdotāciju tad nesaņem. Kā arī tas, ka aprēķinus veic pēc pagājušā gada pašvaldības tēriņiem.



Tikmēr tiesībsargs pērnā gada nogalē veiktā pētījumā secinājis, ka finansējuma problēmas ir aktuālas aptuveni 20 Pierīgas pašvaldībās. Citur vietu pašvaldības bērnudārzos pietiek. Mācību maksa privātajā bērnudārzā svārstās no 190-380 eiro. Par nesenajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Tiesībsarga birojs norāda - tie neuzlabo situāciju no vecāku viedokļa, jo maciņš atkal jāver vaļā plašāk. "Problēmas rodas ar to, ka ir Izglītības likumā norma, ka pašvaldība, ja nav vietas pašvaldības bērnudārzā, sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktā kārtībā, nevis sedz izmaksas pilnībā. Kamēr vecākam par izglītību ir jāmaksā, tikmēr tā situācija nav likumīga, nav tiesiska," norādīja Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.

Pēc pērn likvidētā valsts līdzfinansējuma privātajiem bērnudārziem vairums iestāžu norādīja, ka bērnu skaits ir samazinājies, jo vecāki pakalpojumu vairs nevarēja atļauties. Arī šobrīd līdz ar pārmaiņām normatīvajos aktos vecākiem izdarīts "lāča pakalpojums", jo rezultātā teju visi bērnudārzi bijuši spiesti mācību maksu palielināt. Turklāt grozījumi pieņemti pērn decembrī, stājās spēkā jau 1.janvārī bez pārejas perioda. Bērnudārzi līgumus ar vecākiem noslēguši jau pērn septembrī, līdz ar to par izmaiņām nākas paziņot steigšus.

"Šāda situācija nav bijusi ne reizi. Līdz ar to pirmo reizi astoņos gados man ir bijis jāpaceļ esošiem klientiem cena. Nekad tā nav bijis," norādīja Daubure.

Lai tomēr sakārtotu līdzfinansējuma jautājumus, Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība plāno vērsties VARAM, Izglītības ministrijā, kā arī Valsts kancelejā. Tiesībsargs jauno atzinumu arī nosūtījis iepriekšminētajām ministrijām un vecākiem var ieteikt vien cīnīties individuāli, vēršoties administratīvajā tiesā un apstrīdot, ka vecākam liek maksāt par izglītību.

Tikmēr Vladimirs atzīst, ka neredz motivāciju godīgi maksāt nodokļus, jo bērnam tāpat nav iespējas saņemt bezmaksas izglītību. "Es nevaru tagad pēkšņi sev dēļ tā, ka kaut kur palielinājušies izdevumi uz bērnudārzu, palielināt sev algu. Es gribu lielāku algu. Tā nenotiek," saka Vladimirs.



Kasjauns.lv/LNT Ziņu dienests/Foto: Ieva Čīka/LETA